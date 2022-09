Kevin St-Onge en liberté conditionnelle

Kevin St-Onge s’est impliqué dans des suivis et thérapies et n’a pas fait l’objet de rapport disciplinaire durant son séjour. Selon les Services correctionnels du Québec, son risque de récidive est qualifié de « dans la moyenne ».

« En audience, vous adoptez un discours mature et transparent où émane un bon niveau de conscientisation et plusieurs acquis thérapeutiques », peut-on lire dans la décision. On le dit ouvert à la poursuite de son cheminement psychologique dans la communauté. Rappelons qu’il sera soumis à des conditions sévères de probation.

Kevin St-Onge a leurré huit victimes de 11 à 17 ans, et a envoyé des photos non désirées de ses parties intimes et des vidéos de lui en train de se masturber. St-Onge utilisait les réseaux sociaux, principalement Snapchat, pour leurrer des jeunes filles et faire de l’exhibitionnisme. Seuls points communs : il connaissait toutes ses victimes et elles étaient toutes mineures.