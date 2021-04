Korvette ne déménagera pas dans l’ancien IGA

Le magasin Korvette de Saint-Pascal confirme avoir eu un intérêt à déménager dans l’ancien bâtiment de IGA, mais il n’y aura pas de suite, les coûts de rénovation à l’intérieur étant trop importants.

Le magasin qui vient de fêter ses 25 ans à Saint-Pascal se porte très bien, indique-t-on au bureau du siège social des magasins Korvette. C’est pourquoi un déménagement dans des locaux un peu plus grands a été envisagé.

« On regardait pour une superficie qui était plus grande, donc le IGA nous intéressait. On avait donc fait une approche. Mais ce n’est pas concluant, point de vue des coûts de rénovation principalement, c’est quand même bâtisse qui pour nous, n’était pas pratique », a indiqué Éric Marin, du siège social des magasins Korvette à Trois-Rivières.

Le local du IGA était aussi trop grand pour les besoins du magasin de Saint-Pascal.

Korvette est propriétaire de la bâtisse actuelle sur la rue Taché. L’endroit n’est pas à vendre et n’aurait pu l’être que s’il y avait eu un déménagement. « On ne cache pas l’intérêt que si éventuellement il y avait un local intéressant, on serait intéressé à déménager pour agrandir, car la succursale va très bien », conclut M. Marin.