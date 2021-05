KRTB : Mesures spéciales d’urgence prolongées

La région du Bas-Saint-Laurent a enregistré hier 57 cas, dont neuf au Kamouraska et 36 dans Rivière-du-Loup et 55 cas aujourd’hui, dont six au Kamouraska et 30 dans Rivière-du-Loup.

Au sujet de l’éclosion chez duBreton, la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent s’est montrée préoccupée par ce qui se passe. « Une éclosion importante de COVID-19 y est en cours depuis plusieurs jours. La santé publique tient cependant à souligner qu’elle travaille étroitement avec la direction de l’entreprise afin de reprendre le contrôle de la situation. Des attentes claires lui ont d’ailleurs été formulées et un suivi quotidien est effectué afin d’en mesurer l’application. À noter que le syndicat des employés de DuBreton de même que le CNESST sont parties prenantes de ces échanges visant un retour à la normale le plus rapide possible », a-t-on indiqué par voie de communiqué.

« La situation va très bien, on s’en va dans la bonne direction. On a une baisse des cas, des hospitalisations, du taux de positivité. On est en train de passer à travers la troisième vague », a dit le premier ministre François Legault, qui prévoit annoncer sous peu un plan de déconfinement graduel.

La vaccination se poursuit alors que les 30 ans et plus peuvent prendre rendez-vous. Ce sera le tour des 25 ans et plus demain – peut-être même dès ce soir si le site web le permet — et des 18 ans et plus vendredi. Pour prendre rendez-vous : Accueil | Portail Clic Santé (clicsante.ca)