Du 14 au 20 avril prochain, la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) lance la 50e édition de la Semaine de l’action bénévole. Cette année, la promotion de l’action bénévole se déroule sous le thème «, Bénévoler, c’est brillant ! »

L’action bénévole sera mise en lumière afin de reconnaitre ceux et celles qui s’impliquent au quotidien, en plus de faire briller l’importance de rejoindre le mouvement. Bénévoler, c’est faire rayonner ses valeurs et ses talents, c’est ce geste multidimensionnel qui donne naturellement tout son sens à la place qu’on occupe dans nos collectivités. En s’impliquant auprès des causes qui nous animent, on s’ancre dans un milieu de vie et on contribue à une société en mouvance.

« À travers le thème de cette année, la Fédération souhaite mettre de l’avant le fait que le bénévolat est un enrichissement personnel dans lequel puiser pour rendre son quotidien et celui des autres plus lumineux », explique Patrick Thibert, président du conseil d’administration de la FCABQ et directeur général du CAB de la Vallée-du-Richelieu.

Rappelons que localement, le Centre d’action bénévole Cormoran offre des services bénévoles de maintien à domicile au Kamouraska depuis 1992. Il tient d’ailleurs à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent et donnent généreusement de leur temps auprès de diverses clientèles partout dans la région.

Ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui s’impliquent tant au niveau des sports, de l’éducation, de la culture, de la santé et des services sociaux, de la vie municipale et communautaire, des clubs sociaux, etc.

Guillaume Pineault est ambassadeur de la Semaine de l’action bénévole

La FCABQ est très fière de pouvoir compter sur l’humoriste Guillaume Pineault à titre d’ambassadeur cette année. Une association qui s’est faite naturellement, après un spectacle d’humour présenté aux membres et bénévoles l’an dernier.

« C’est un honneur pour moi que d’être ambassadeur de la semaine de l’action bénévole ! En effet, le bénévolat a toujours fait partie de ma vie, une valeur qui m’a été transmise de mes parents. Je souhaite aider les gens via l’humour, mais aussi que ma visibilité soutienne des causes et fasse briller l’importance de s’impliquer ».

Guillaume est d’ailleurs porte-parole depuis 2016 de la Fondation de l’école Jean-Piaget pour les enfants vivants avec des handicaps intellectuels et moteurs. C’est un réel plaisir de pouvoir compter sur sa voix et sa générosité pour faire briller l’action bénévole !

Source : le Centre d’action bénévole Cormoran.