La 8e édition du Salon de la 2e jeunesse se tiendra à Montmagny

La Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet, le Magasin Coop IGA extra de Montmagny et Les Marchés Tradition Cap-Saint-Ignace sont fiers d’annoncer la tenue de la 8e édition du Salon de la 2e jeunesse le 26 septembre prochain à l’Espace citoyen de la Ville de Montmagny.

Cet événement, destiné aux personnes aînées des MRC de Montmagny et de L’Islet, aura pour thème Bien vieillir chez soi.

Au menu de cette édition 2023 du Salon de la 2e jeunesse : des kiosques d’information sur les différents services offerts pour les personnes aînées, des conférences sur des enjeux d’actualité comme le vieillissement actif, la valorisation de la santé mentale ainsi qu’une session de l’activité VIACTIVE sur l’heure du diner.

La journée sera clôturée par une activité de danse sociale animée par madame Aline Talbot. La journée d’activités sera lancée par la présidente d’honneur de cette 8e édition, Dre Michèle Morin, interniste gériatre et cochercheuse principale du laboratoire vivant MOSAIC pour, avec et par les personnes aînées des milieux ruraux de Chaudière-Appalaches.

L’inscription débute dès maintenant au coût de 5 $ incluant un diner en formule boîte à lunch et des collations. Les inscriptions sont prises par le Centre d’Action Bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet au numéro de téléphone suivant : 418 248-7242, poste 112.

De plus, il est possible de bénéficier des services des organismes de transport adapté et collectif du territoire pour accéder à cette activité. Faites vite ! Les places sont limitées !

Source : Maxime Pichette, Responsable de la Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet.