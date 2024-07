La Baleine endiablée ouvre un nouveau pub à Kamouraska

La Baleine Endiablée, reconnue pour sa microbrasserie, son pub et sa salle de spectacle, célèbre ses cinq ans en accueillant Lilianne Tremblay et Esther Lévesque comme nouvelles actionnaires. Cette décision marque un tournant dans l’histoire de l’entreprise, qui fera bientôt un petit avec l’ouverture de la Microbrasserie Kamouraska dans le village du même nom.

Le nouveau pub proposera principalement les produits de La Baleine endiablée, et sera situé au 68, avenue Morel. L’établissement renfermera un espace de production au sous-sol et un pub au rez-de-chaussée. Sylvain Tremblay, président et membre fondateur de La Baleine endiablée, est fier. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à innover et à exceller dans tous nos domaines », dit-il.

Les deux nouvelles actionnaires acquièrent 50 % des parts. Mme Lévesque travaillait à la gestion financière et comme comptable de l’entreprise depuis cinq ans. Forte de son expérience en gestion hôtelière et opérationnelle, Lilianne Tremblay assumera la direction de la programmation des spectacles, et coordonnera les groupes de voyage. « L’arrivée de plusieurs autobus dès cet été et cet automne montre déjà l’impact positif de notre collaboration », souligne-t-elle.

Francis Lalonde, reconnu parmi les meilleurs brasseurs au Québec, dirige la production de la microbrasserie. Sous sa supervision, la gamme de bières artisanales continue de se développer. Depuis son inauguration en 2019, La Baleine endiablée offre une microbrasserie doublée d’un pub de 200 places, un restaurant, une auberge de 50 chambres, et une salle de spectacle. Cette dernière, finaliste au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ) en 2023, est devenue un lieu de rendez-vous culturel soutenu par la SODEC. Pour plus de détails sur les spectacles présentés cet été, visitez baleinenediablee.com.