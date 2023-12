La Basse-Californie du Sud, par Nomade Amoureux

Découvrez la scène cinématographique de la Basse-Californie du Sud, un bijou méconnu du Mexique, à travers le regard passionné des réalisateurs Vicky Paquette et Pascal Giroux. Avant de visionner leur film Surprenante Basse-Californie du Sud, où ils partagent leur aventure et présentent cette région, voici un avant-goût de ce trésor caché pour les passionnés de voyage.

La Paz, une ville vibrante en bord de mer

La capitale de la Basse-Californie du Sud, La Paz, est une ville séduisante qui danse au rythme de la mer de Cortez. Promenez-vous le long de la promenade du front de mer, imprégnez-vous de l’atmosphère vivante, et goûtez aux délices locaux, notamment les fameux tacos de poisson qui font la renommée de la région.

Les plages de La Paz sont un appel à la détente et à l’aventure digne d’une carte postale. Explorez les eaux cristallines lors d’une plongée sous-marine ou en apnée, profitez-en pour nager avec la colonie enjouée de lions de mer à l’île Espíritu Santo, ou partez en kayak pour découvrir la beauté naturelle des plages vierges.

El Triunfo, un joyau caché au passé minier

Au cœur des montagnes, El Triunfo vous accueille avec son charme rustique. Ses rues pavées et ses vestiges de l’ère minière, témoins silencieux d’un passé riche en histoire, invitent à la flânerie. Ne manquez pas de faire un détour par le sanctuaire naturel de cactus, l’un des plus grands au monde.

Los Cabos, l’ambiance festive au rendez-vous

La station balnéaire de Cabo San Lucas, où l’atmosphère prend une teinte plus festive, les hôtels luxueux, les restaurants gastronomiques et la vie nocturne animée font de cet endroit un choix pour les voyageurs en quête de divertissement.

D’un autre côté, San José del Cabo brille de mille couleurs par son charme artistique et culturel. Réputé pour ses galeries d’art, ses boutiques artisanales et son ambiance boho, le secteur de San José vaut le détour.

Todos Santos, l’art et les vagues en harmonie

La ville bohème de Todos Santos attire les artistes, les amateurs d’art et les surfeurs avec ses bâtiments coloniaux et son emblématique Hôtel California. Ne manquez pas de faire la randonnée de Punta Lobo pour admirer la technique spéciale des pêcheurs à l’œuvre, et le passage tant attendu de la migration des baleines d’un des plus beaux points de vue de la région.

Loreto, entre histoire espagnole et paysages grandioses

Loreto, berceau de l’histoire espagnole en Basse-Californie du Sud, enchante avec sa mission historique, ses magnifiques terrains de golf, et ses paysages montagneux à couper le souffle. Pendant un séjour à Loreto, le parc national marin est un incontournable pour les amoureux de beauté nature.

Mulegé, l’oasis verdoyante au cœur du désert

Pour clore ce voyage enchanteur, les cinéastes nous emmènent vers Mulegé, un petit village pittoresque renommé pour son oasis de palmiers verdoyante. L’harmonie entre le désert environnant et la verdure luxuriante crée un paysage saisissant du climat désertique de la Basse-Californie du Sud.

À propos des aventuriers

Venez en découvrir davantage sur la beauté, l’authenticité et la richesse de cette région méconnue à travers les yeux de ce duo d’expatriés québécois, dans leur troisième film avec les Aventuriers Voyageurs. Surprenante Basse-Californie du Sud sera à l’affiche à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny, le dimanche 14 janvier à 13 h 30 et le lundi 15 janvier à 19 h 30, ainsi qu’au Cinéma Le Scénario de La Pocatière le 15 janvier à 13 h 30 et 19 h 30.