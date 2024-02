La Caisse de l’Anse à la recherche d’une nouvelle direction générale

Les candidatures sont ouvertes pour remplacer Julie Naud à la direction générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. Après quatre ans en poste, Mme Naud a quitté ses fonctions la semaine dernière pour prendre les rênes de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.

Julie Naud était en poste depuis le 6 janvier 2020. Lors de sa nomination, elle était la première femme à accéder à la direction générale de la Caisse de l’Anse de La Pocatière. Basée à Lévis, Mme Naud se rapproche en quelque sorte de chez elle en accédant à la direction générale de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.

« Son départ est une surprise pour nous, mais on comprend aussi le contexte : une opportunité comme celle-là, c’est difficile à laisser filer. La Caisse de la MRC de Montmagny est plus proche de chez elle, et son actif plus important; c’était un beau défi qui s’offrait à elle », a indiqué François Archambault, président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.