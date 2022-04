La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet en pleine croissance financière

Le 12 avril dernier, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la répartition des excédents annuels (ristournes) et l’élection des membres du conseil d’administration.

Pour faire suite à ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’assemblée générale annuelle représente une ristourne totale de 958 178 $. Un montant de 883 178 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 125 000 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. « Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne M. Pierre Roy, président de la Caisse.

En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation de 3,97 M$. Son volume d’affaires a augmenté de 6,8 %, pour s’établir à 1,17 G$. Les avoirs des membres atteignent 72,66 M$, soit une croissance de 11,26 % au cours de la dernière année.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse a distribué en 2021, 160 314 $ à la collectivité, soit 14 371 $ en dons et commandites et 145 943 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. Encore cette année, des idées porteuses d’espoir ont émergé, soit au Club sportif Appalaches avec leur nouvelle piste d’entraînement, ainsi qu’au Musée maritime du Québec avec leur exposition permanente à ciel ouvert.

Lors de l’assemblée, des modifications au Règlement intérieur de la Caisse et au Règlement intérieur de rotation ont été proposées et adoptées par les membres présents. Ces modifications impliquent, entre autres, à diminuer le nombre d’administrateurs au conseil d’administration de 14 à 11, les trois postes abolis étant deux postes du groupe F (Universel) échéant au 31 décembre 2021 et un poste vacant du groupe F (Universel) échéant au 31 décembre 2022, et que l’annexe « A » soit modifiée de manière à diminuer de neuf à six le nombre de postes. Suite à l’adoption des modifications, il y a donc trois postes à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse sur un total de sept candidatures reçues. Voici les résultats de l’élection au terme de l’exercice de votation en différé : M. Michaël Robichaud et M. Michel Robin.

Un poste était à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse pour le groupe D (Saint-Damase). Elle a donc été élue par acclamation, soit Mme Nathalie Côté.

Source : Caisse Desjardins du Nord de L’Islet