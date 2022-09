La championne québécoise du café travaille au Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli

Si vous avez le goût d’un café servi rapidement et que vous êtes de passage à Saint-Jean-Port-Joli, vous avez tout intérêt à vous arrêter au Tim Hortons de l’endroit. Mégan Leblanc, qui y est employée depuis 2014, se classe première au Québec et quatrième au pays pour servir le café en un temps record.

Ce titre de championne québécoise et cette prestigieuse quatrième place à l’échelle nationale, Mégan Leblanc les tire de la finale de la Coupe Tim, en quelque sorte les « olympiques » de la chaîne Tim Hortons. Ce concours de vitesse et d’habileté, ouvert à tous les employés de Tim Hortons au Canada, s’est tenu à Las Vegas du 13 au 15 septembre derniers, lors du congrès des franchisés mondiaux de la chaîne. Mégan Leblanc s’y préparait sérieusement depuis maintenant un an.

« C’est ma gérante Émilie Roy qui m’a suggéré de participer au concours l’an passé. Je devais me filmer à servir le café en respectant une série de critères. J’ai été sélectionnée pour passer en demi-finale où j’ai dû refaire le même exercice. Je me suis ensuite classée comme finaliste pour représenter le Québec, sur près de 220 participants au départ », raconte celle qui étudie comme bachelière en administration.

Invitée à prendre part à la grande finale à Las Vegas avec six autres finalistes canadiens, Mégan s’est classée quatrième, repartant avec une bourse de 5000 $. Dans un environnement reprenant la même configuration qu’un comptoir café de la chaîne Tim Hortons, elle devait servir trois cafés sur cabaret le plus rapidement possible, dans le respect d’une gestuelle précise qui implique, dans l’ordre, de verser le lait ou la crème avant le café, de brasser la boisson si elle contient du sucre, d’apposer le couvercle sur le verre en ayant les deux mains en « W » afin d’éviter de toucher la surface où le client boit, et enfin d’ajouter un manchon de carton autour du gobelet pour protéger les doigts de la chaleur si le café est consommé noir. Mégan a réussi l’épreuve en 50 secondes.