La chasse à l’as de trèfle a trouvé sa vainqueure

Après 24 semaines, le tirage du 19 juin a permis à Gaétane Sirois de La Pocatière de gagner le lot hebdomadaire de 110 $, et de se voir attribuer le lot cumulatif s’élevant à 4038,75 $ pour un gain total de 4148,75 $. L’heureuse gagnante a sélectionné la case numéro 7 qui renfermait l’as de trèfle qui, comme à chacun des tirages, avait été dissimulé parmi les cartes en jeu.

Les recettes brutes totales sont de 16 365,00 $, ce qui a permis de remettre 7364,25 $ en prix pour les lots hebdomadaires (20 %) et le lot progressif (25 %). Les recettes seront partagées entre Moisson Kamouraska (1636,50 $), les œuvres des Chevaliers de Colomb conseil 5425 (1636,50 $), et les fabriques de Saint-Onésime, de Rivière-Ouelle et de La Pocatière (3273 $). Le reste (2454,75 $, ou 15 % des recettes) servira à couvrir les frais administratifs pour la tenue de la loterie.

Le conseil 5425 de Sainte-Anne-de-la-Pocatière remercie la population pour sa participation hebdomadaire, ainsi que ses partenaires Metro Lebel, Marché Ami et Dépanneur Jimbo. Le déroulement des tirages récents, les règlements et autres informations peuvent être consultés sur la page Facebook des Chevaliers de Colomb conseil 5425 Ste-Anne. Une seconde édition est prévue dès l’automne 2025, avec quelques nouveautés.

Source : Chevaliers de Colomb conseil 5425 Ste-Anne