La chronique des Aventuriers voyageurs

Cinq coups de cœur à Amsterdam et aux Pays-Bas

Par Nancy Gadoury et Dominic Lajeunesse, cinéastes pour Les Aventuriers voyageurs

Plongez au cœur des Pays-Bas, afin d’y découvrir les canaux sinueux d’Amsterdam, les majestueux moulins à vent, et les marchés aux fromages pittoresques. Ce petit pays d’Europe du Nord regorge de trésors : il combine les paysages variés, la modernité et les traditions. Notre film Amsterdam et les Pays-Bas : au fil de l’eau vous transportera vers les sites incontournables, et vous révélera l’ambiance unique de ce pays qu’il vaut vraiment la peine de découvrir!

Voici cinq coups de cœur de ce voyage, qui fut réalisé principalement en péniche ou à vélo, et que nous vous dévoilerons plus amplement dans notre film :

Amsterdam : Place du Dam et quartier rouge

Au cœur d’Amsterdam, la capitale du pays, la célèbre Place du Dam se distingue par son histoire et son architecture imposante. Le Palais Royal, qui domine la place, est un incontournable pour les amateurs d’histoire. Non loin de là, le quartier rouge est l’un des plus anciens et des plus célèbres de la ville. Ce lieu est reconnu pour son esprit de tolérance, et révèle également des trésors cachés comme l’Oude Kerk, l’église la plus ancienne de la ville. Amsterdam c’est une ville où l’histoire rencontre la modernité à chaque coin de rue!

Les marchés aux fleurs

Un voyage aux Pays-Bas ne serait pas complet sans une visite aux célèbres marchés aux fleurs. Le plus connu est celui d’Amsterdam, le Marché aux fleurs flottant. Unique au monde, on peut facilement se perdre parmi les tulipes, le symbole national du pays. Il existe de nombreux autres marchés, notamment à Lisse et à Aalsmeer, où vous pourrez admirer toute la splendeur florale des Pays-Bas. De plus, le jardin botanique Keukenhof, le plus grand parc floral sur la planète, regorge de tulipes au printemps, et certains affirment même qu’il est le plus beau parc printanier au monde. Par contre, attention : il n’est ouvert que 60 jours par année!

Alkmaar et Gouda : les villes du fromage

Alkmaar au nord d’Amsterdam, et Gouda au sud sont les deux capitales du fromage aux Pays-Bas. À Alkmaar, le marché au fromage qui se tient chaque vendredi d’avril à septembre est une véritable institution. Le marché de Gouda, chaque jeudi, offre une expérience similaire. Ces villes ont conservé leurs traditions, et vous transportent dans le passé à travers les démonstrations de pesage du fromage, accompagnées de rituels qui remontent à plusieurs siècles.

Zaanse Schans et les moulins à vent historiques

Les moulins à vent font partie des images les plus iconiques des Pays-Bas. Le site de Zaanse Schans, au nord d’Amsterdam, est un véritable musée à ciel ouvert, où la visite des moulins en activité, des fabriques de sabots, et la découverte de l’artisanat local sont à ne pas manquer. Ce lieu constitue une immersion dans l’histoire industrielle du pays. Pour une expérience encore plus impressionnante, les 19 moulins parfaitement conservés de Kinderdijk, près de Rotterdam, sont spectaculaires, et sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le port de Rotterdam

Rotterdam, l’une des villes les plus modernes des Pays-Bas, abrite le plus grand port d’Europe. Symbole de l’innovation et du commerce maritime, ce port colossal peut être exploré à travers des visites en bateau ou en autobus. Découvrez les infrastructures gigantesques, et l’évolution constante de ce port qui joue un rôle crucial dans l’économie néerlandaise.

Ces lieux emblématiques ne sont qu’un avant-goût de tout ce que les Pays-Bas ont à offrir! Découvrez notre film Amsterdam et les Pays-Bas : au fil de l’eau, et laissez-vous transporter vers cette destination fascinante.

