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La Classique agricole célèbre sa 29e édition avec succès

Image de José D. Soucy

José D. Soucy

Henri Ouellet, joueur, Mathieu Gagner, représentant JLD Laguë, Claude Caron, recruteur des équipes participantes, Brigitte Landry, Isidore Roy et Odette Talbot, joueurs.

La 29e édition de la Classique agricole s’est déroulée les 19, 20 et 21 mars derniers, réunissant 112 équipes de quatre joueurs lors des rondes de qualification. Organisé à titre de tournoi amical au profit de la Société d’agriculture et des jeunes ruraux, l’événement a permis d’amasser un total de 4390 $ cette année. Depuis ses débuts, la Classique agricole a ainsi généré des retombées de 106 885 $.

À la suite des qualifications, 24 équipes ont accédé aux finales. L’équipe MALLETTE a remporté les honneurs en mettant la main sur la coupe JLD-Laguë. Les finalistes se sont partagé une bourse totale de 520 $, en plus de recevoir des prix de participation.

Les organisateurs tiennent à souligner le travail de Claude Caron, qui a recruté encore cette année plus de 100 équipes. Ils remercient également toutes les entreprises qui ont contribué au succès de cette 29e édition. Par ailleurs, Transport Pierre Dionne a remporté un côte à côte électrique pour enfant, d’une valeur de 800 $.

Un merci particulier est adressé au commanditaire officiel, JLD Laguë de Saint-Pascal pour son implication. Les résultats complets peuvent être consultés sur le site web du Salon de quilles Saint-Pascal de Kamouraska.