La construction de la nouvelle caserne entamée à Saint-Aubert

Évaluée à 3,3 M$, la première pelletée de terre de la construction de la nouvelle caserne de pompiers de la Municipalité de Saint-Aubert a eu lieu le mardi 16 mai en présence de plusieurs dignitaires et de la presse locale.

Le dossier était déjà dans l’air depuis plus de 20 ans déjà, mais c’est après trois années de travail que les autorités municipales ont enfin réussi à attacher les ficelles de cet ambitieux projet. La caserne devrait d’ailleurs être fonctionnelle pour le mois de novembre prochain au coin de la route 204 et de la rue des Érables.

La construction de cette nouvelle structure étant financée à 78 % par le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, présent pour l’occasion, a eu le loisir d’annoncer la bonne nouvelle aux élus de Saint-Aubert.

Une nécessité

D’entrée de jeu, le maire de l’endroit, M. Ghislain Deschênes, a expliqué que l’ancienne caserne était fortement désuète et qu’il était nécessaire pour la Municipalité d’en construire une nouvelle en version plus moderne afin de répondre adéquatement aux besoins de la population.

Située dans un endroit plus central de Saint-Aubert, les 18 pompiers volontaires œuvrant pour le service incendie local pourront désormais répondre plus rapidement aux nombreux appels reçus chaque année — plus de 70 —, tout en étant en mesure d’aider plus efficacement les municipalités avoisinantes en cas de besoin, dont Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet et Saint-Damase-de-L’Islet.

Avec des dimensions de 63 pieds par 50, la caserne comprendra deux portes, des douches, une salle d’urgence (poste de commandement), des bureaux et une salle de décontamination ainsi qu’un endroit pour les employés, sans compter de nouveaux équipements pour un meilleur déploiement des effectifs.

« Ce projet nous tient à cœur depuis longtemps afin d’offrir un espace de travail fonctionnel moderne à notre équipe de pompiers volontaires », a mentionné le premier citoyen de Saint-Aubert.

De plus, la structure de la caserne sera construite à base de bois « lamellé-collé » fourni par l’entreprise locale Art Massif — entreprise ayant déjà travaillé, dit-on, à la construction de la Microbrasserie Côte-du-Sud située sur le boulevard Taché est à Montmagny.

Une subvention pour stimuler l’industrie du bois a également été octroyée par Québec aux autorités de Saint-Aubert de sorte que le coût final de la construction revient sensiblement au même prix que si la structure de la caserne était fabriquée en acier.

« Il était important pour nous de faire participer nos entreprises ayant pignon sur rue dans la municipalité. Qui plus est, la caserne sera une des premières au Québec à être construite de bois “lamellé-collé” », a conclu avec fierté, le maire Deschênes.

Soulignons que le mandat pour la conception et la gestion de la construction de cette caserne a été confié à l’Atelier Guy-Architecte de Québec, et celui de la construction à l’entreprise Kamco Construction située à La Pocatière.