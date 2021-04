La Course de la rivière Ouelle sera virtuelle cette année

En raison des consignes sanitaires de la Santé publique interdisant les rassemblements, le comité organisateur de la Course de la rivière Ouelle a décidé de tenir une course virtuelle cette année. La formule sera la suivante : en s’inscrivant à la Course virtuelle de la rivière Ouelle, les personnes s’engagent à courir la distance choisie au moment et à l’endroit de leur choix, et ce, entre le 11 et le 27 juin 2021. Les participants pourront ensuite faire part de leurs résultats sur le groupe Facebook de la Course créé pour l’évènement.

« Nous sommes conscients que cette course virtuelle n’aura pas la même ambiance que notre dernière course, mais nous croyons qu’il est important d’encourager les gens à maintenir de saines habitudes de vie, à bouger et à faire de l’activité physique à l’extérieur », souligne Vanessa Michaud, responsable de l’organisation. L’événement est soutenu par Les Tourbières Lambert, qui est le commanditaire principal de la course depuis ses débuts, et par la municipalité de Rivière-Ouelle.

Les personnes intéressées pourront s’inscrire en ligne sur le site Web de la course, et ce, dès le 1er avril. Elles pourront choisir de courir 10 km, 5 km, 3 km ou 1 km ou de marcher 3 km.

Les participants de cette course virtuelle s’engagent sur l’honneur à relever le défi de courir la distance choisie. Ils pourront aussi partager leur passion et tisser des liens de solidarité avec les autres coureurs par le biais de la page Facebook. En plus de pratiquer une activité physique bénéfique, les participants auront la possibilité de faire preuve de solidarité envers des personnes qui vivent des conditions socio-économiques plus difficiles et qui doivent « courir pour joindre les deux bouts ». En effet, en s’inscrivant à la Course, ils pourront, s’ils le souhaitent, faire un don à Moisson Kamouraska. Rappelons que cet organisme recueille et distribue des denrées alimentaires aux gens dans le besoin. Et les dons reçus vaudront davantage puisque le commanditaire principal de la Course Les Tourbières Lambert doublera la valeur des dons faits par les coureurs.

« Nous appuyons avec enthousiasme le projet des organisateurs de la Course virtuelle et nous encourageons les gens à s’y inscrire. La course à pied et la marche, c’est bon pour la santé et ça aide à garder le moral dans le contexte actuel. Nous savons que la dernière année a été plus difficile pour beaucoup de gens et nous voulons témoigner notre soutien à l’équipe de Moisson Kamouraska qui fait un travail remarquable pour notre communauté », de mentionner M. Christian Gagnon, directeur de la production chez Tourbières Lambert.

Pour sa part, le maire de Rivière-Ouelle, M. Louis-Georges Simard, s’est dit fort heureux de la démarche des organisateurs de la Course. « Pour contrer la pandémie, nous avons été obligés d’annuler plusieurs activités de loisir, mais cette formule virtuelle de la Course est une belle initiative qui peut se tenir en toute sécurité. Et l’idée d’inviter les coureurs à soutenir Moisson Kamouraska est fort à propos, car nous savons que les banques alimentaires ont connu une hausse de 30 % des demandes depuis le début de la pandémie selon un mémoire soumis récemment au gouvernement du Québec par le réseau Banques alimentaires du Québec ».

Pour en savoir plus sur la Course ou pour s’inscrire, il suffit de consulter le site web de la Course : www.coursedelariviereouelle.com.