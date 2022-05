La cuisine pour aider les cœurs brisés

Sous la supervision de leurs enseignants Nicolas Turmel et Pascal de Bellefeuille, les élèves du DEP en Cuisine ont préparé de la sauce à spaghetti ainsi que des pâtés à la viande, au poulet et au saumon afin de venir en aide aux femmes et aux enfants bénéficiant des services de l’organisme. Quelques employés du Havre des femmes ont également contribué à la préparation de ces plats. Cette occasion a été une opportunité pour eux d’obtenir quelques secrets de cuisine partagés par les chefs. C’est une ancienne élève en cuisine, Mme Karine Boutin, qui travaille maintenant comme intervenante au Havre des Femmes, qui a eu l’idée d’établir ce beau projet de partenariat. Il était tout naturel pour les enseignants de la cuisine d’accepter généreusement d’offrir du temps de formation et de classe pour soutenir la cause. Il s’agit d’une belle occasion pour les élèves d’apprendre que leur passion et leur talent peuvent également soutenir des causes humanitaires. Une belle expérience valorisante pour chacun d’entre eux.