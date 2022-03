La députée Marie-Eve Proulx participera à l’édition du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie

« Je me prépare à relever le défi que présente cet événement cycliste en ayant toujours en tête l’objectif du Grand défi qui vise à faire prendre conscience à nos collectivités de l’importance de l’activité physique et des saines habitudes de vie. Par mon implication, j’ai le sentiment de contribuer à ma façon à l’atteinte de cet objectif qui me tient à cœur et qui, avec le temps, permettra de produire un changement durable au sein de la population », a déclaré Marie-Eve Proulx.