La directrice du nouvel ITAQ connue

Le gouvernement du Québec a annoncé de récentes nominations au nouvel Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ).

Aisha Issa est nommée, à compter du 1er juillet 2021, membre du conseil d’administration et directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Mme Issa est présidente de Valhorizon conseil inc. Valhorizon est un cabinet spécialisé en valorisation des données à Repentigny.

Alain Chalifoux est nommé membre indépendant et désigné président du conseil d’administration de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Il est PDG de la Laiterie Chalifoux à Sorel-Tracy.

Les membres indépendants du conseil d’administration de l’institut sont les suivants : MM. Nassereddine Boumenna (propriétaire de Les Jardins d’Arlington à Stanbridge East), Jocelyn Lavoie (comptable chez RCGT à La Pocatière), Pierre Rivard (qui était président du Groupe Saint-Hubert) et Mmes Marie Gosselin (présidente de Mûr conseil inc., entreprise de consultation marketing spécialisée en agroalimentaire), Hélène Raymond (journaliste originaire de La Pocatière), Renée Michaud (Université Laval) et Chantal Van Winden (PDG de Oliméga inc. à Saint-Michel-de-Napierville).

Pour André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies et ancien directeur de l’ITA, on y voit ici un désir appuyé du ministre de développer. Il se dit plutôt optimiste.

« Le ministre est égal à lui-même jusqu’à présent, il a parlé beaucoup d’entrepreneuriat, de développement, de relance. Le profil du président du conseil d’administration va dans ce sens. C’est quelqu’un d’envergure qui a le profil entrepreneur. C’est cohérent jusqu’à présent », a-t-il dit.

Réaction commune

Les maires de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sylvain Hudon et Rosaire Ouellet, ainsi que le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy, ont réagi de façon commune en saluant les nominations d’Hélène Raymond et de Jocelyn Lavoie, deux personnes reconnues pour leur leadership, leur grande connaissance du secteur agroalimentaire et leur attachement à la région.

Ils faisaient d’ailleurs partie d’une liste de noms fournie par les élus d’ici.

« Il semble également que la direction des études sera basée à La Pocatière, ce qui répond à une attente que nous avions signifiée. La provenance des membres indépendants semble répartie dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de l’Estrie, de la Capitale-Nationale, de la Montérégie et de Montréal », ont-ils ajouté.