La directrice générale de la CCKL en nomination dans la catégorie « Leadership »

Le président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), M. Gabriel Hudon, et tout le conseil d’administration, sont fiers d’annoncer que leur directrice générale, Mme Nancy Dubé, est en nomination dans la « Catégorie Leadership — Prix Jean-Paul Létourneau » lors du gala de la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) qui aura lieu le 6 juin 2023 prochain au Centre de Congrès Le Noranda, à Rouyn-Noranda.

« Quel bel honneur! Ouf! Je flotte littéralement depuis l’annonce. Cette nomination va me permettre d’amener sous le spotlight avec moi, notre Chambre de commerce et notre région au niveau national. Avec les candidatures exceptionnelles que la FCCQ a reçues cette année, le fait d’être en nomination est un grand accomplissement en soi et j’ai bien l’intention de me laisser flotter sur ce nuage-là jusqu’au 6 juin avec le conseil d’administration et nos membres », mentionne la directrice générale.

« C’est toute une fierté pour le conseil d’administration, et moi-même, que Nancy soit en nomination au gala de la Fédération. En plus de toutes les actions que Nancy pose au quotidien pour la visibilité de notre Chambre, c’est une autre preuve que notre rayonnement et l’implication de Nancy sont bénéfiques pour nos membres et le développement de la région », ajoute le président Gabriel Hudon.

Il y a, au total, 33 finalistes dans neuf catégories. Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l’année précédente. « La liste des finalistes témoigne du talent ainsi que de l’engagement des chambres et de leurs équipes qui font la force de notre réseau. Nous sommes très fiers de pouvoir le célébrer ensemble à l’occasion de cette grande soirée », a conclu Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) se retrouve pour la première fois en nomination dans le cadre du Gala des chambres de commerce du Québec. Le conseil d’administration et les membres ont de quoi célébrer au cours des prochaines semaines.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL)