La Ferme Pellerat nommée « Maître-Éleveur »

La Ferme Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnaies est du nombre de la vingtaine de « Maîtres-Éleveurs » reconnus cette année par Holstein Canada. Cette reconnaissance est remise annuellement aux membres de l’association depuis 1929. Plus de 1000 plaques ont ainsi été décernées depuis près de 100 ans.

La Ferme Pellerat, qui emploie 16 personnes et qui dispose d’un troupeau de 800 vaches, dont 400 en lactation, a reçu cette distinction pour la première fois de son histoire en avril dernier. « Nous sommes très fiers d’avoir reçu ce prix. Il représente bien le travail de tous les jours que nous faisons avec précision, en plus de confirmer que les décisions prises par le passé, et qui ont mené la ferme à ce résultat, sont finalement celles que nous devions prendre », indique Lysanne Pelletier, au nom de l’entreprise.

Le titre de « Maître-Éleveur » est décerné aux entreprises laitières reconnues pour maintenir des ratios élevés de vaches ayant des qualités recherchées au sein des troupeaux, dont une production élevée et une conformation remarquable, en plus de grandes compétences en reproduction, en santé et en longévité. Une ferme ne peut remporter ce prix plus d’une fois tous les 15 ans.