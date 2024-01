La fête des semences de La Pocatière dévoile sa programmation

Reconnue pour la qualité de sa programmation de conférences, la Fête des semences de La Pocatière, qui se tiendra de 9 h à 16 h, le 27 janvier, à l’ITAQ, saura satisfaire de nombreux visiteurs encore une fois cette année.

Une fête des semences c’est, bien entendu, un moment privilégié pour faire ses achats directement auprès de semenciers-artisans. Mais, c’est beaucoup plus que ça, et le comité organisateur en sait quelque chose.

La population pourra assister à trois conférences, un panel de discussion, en plus de bénéficier d’une halte-garderie animée, le tout, entièrement gratuitement. Dès 9 h 30, les caractéristiques d’un bon terreau à semis incluant la salubrité alimentaire avec Pauline Portal de Berger; 11 h, cultiver des légumes de toutes les façons avec Lili Michaud; 13 h, programme de serres agropédagogiques dans les écoles avec Marie-Claude Bernier d’Arbre-Évolution; 14 h 30, panel de discussion sur le métier de semencier-artisan avec La Société des Plantes, Les Semences du Batteux et la Ferme Coop du Moulin.

La thématique de cette année est Semons l’avenir! et elle se veut une invitation à la nouvelle génération de jardiniers et de mangeurs à découvrir le monde fascinant des plantes qui composent notre alimentation. Dans cette perspective, le comité a mis les bouchées doubles afin d’offrir aux enfants une zone aménagée et animée spécialement pour eux. Au menu : bombes de fleurs, fabrication de micropousses, sachets de plantes compagnes à offrir, maquillage, lectures, coloriages, etc. Il sera possible d’inscrire son enfant à l’avance en spécifiant son nom, son âge et la plage horaire ciblée (entre 9 h et 16 h) à l’adresse semenceslapoc@gmail.com.

Un espace pour prendre un café ou un repas sera disponible pour les visiteurs qui souhaitent prolonger leur expérience. Plusieurs exposants seront sur place pour diversifier l’offre de produits et fournir une expérience à la hauteur des attentes des participants. Cette organisation est possible grâce au soutien du Créneau d’excellence Tourbe et substrat et de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Source : Ville de La Pocatière