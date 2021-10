Les 65 ans et plus reçoivent leur pension de vieillesse et certains ont accès au Supplément de revenu garanti, si leur revenu est très bas. Plusieurs comblent d’ailleurs les fins de mois en travaillant à temps partiel. C’est ainsi qu’ils ont eu droit en 2020 à la PCU pour compenser ce petit revenu perdu à cause des fermetures de commerces et industries engendrées par la COVID-19.