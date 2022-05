La Fondation du Cégep de La Pocatière fait don du piano d’André Gagnon

En novembre 2021, la Fondation du Cégep de La Pocatière a reçu un don hors du commun et inattendu, le piano à queue de marque Balwin de M. André Gagnon.

Étant donné que dans ce dossier la Fondation a agi à titre gracieux et a satisfait aux obligations découlant du protocole d’entente entre la Fondation et les Éditions musicales A.G.M. Ltée représentant la succession, la Fondation a pris la décision de rétrocéder le piano de concert de M. André Gagnon à la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon à qui, à toutes fins utiles, cet instrument de grande valeur était destiné selon les volontés même de M. Gagnon et de sa succession.

« C’est avec l’assurance que la mémoire d’André Gagnon sera perpétuée comme souhaité par la Succession que nous rétrocédons aujourd’hui à la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon le piano que nous avons reçu en novembre dernier et sur lequel a eu lieu le concert hommage à André Gagnon le 5 décembre dernier », mentionne le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, M. Marc Couillard, lors de la signature officielle du protocole d’entente.

« Ce mercredi 4 mai 2022 est une date très importante pour la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et c’est avec une immense fierté que nous acceptons de prendre le relais de la Fondation en acceptant le piano d’André Gagnon. Celui-ci sera installé dans la nouvelle salle lorsque les travaux seront complétés et nous nous engageons à garder bien vivante sa mémoire grâce, entre autres, à un espace qui lui sera dédié », ajoute le président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, M. Jean Desjardins.

C’est d’une même voix que la Fondation du Cégep de La Pocatière et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon remercient la succession de M. André Gagnon pour cet important legs. Il ne pouvait y avoir meilleur endroit, dans la salle qui porte son nom, pour que continue de vivre la mémoire de ce grand artiste natif de notre région et dont le talent a largement dépassé les limites du Québec tout en marquant plusieurs générations.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon