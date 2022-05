La Fondation André-Côté vous propose un 5 à 7 Festif… pour emporter

Les résidents du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des régions environnantes qui souhaitent goûter de délicieux produits gourmands et soutenir les entreprises agroalimentaires locales tout en soutenant la Fondation André-Côté pourront dès le 15 mai commander leur « 5 à 7 Festif ».

Un ensemble « 5 à 7 Festif » conviendra à deux personnes et contiendra du jerky de bœuf et de porc de la Boucherie Gros Loup, la Tomme du Peuple de la Fromagerie Le Mouton Blanc, des craquelins tomates basilic de Malterre, le sel des Pèlerins du Jardin des Pèlerins et des guimauves au sapin et fraise/sapin d’Éléonord. La microbrasserie Ras L’bock offrira deux bières gratuites Monsieur-Madame à l’achat d’un ensemble Festif.

L’achat se fera en ligne via le site de la Fondation André-Côté du 15 au 30 mai. Les gens pourront cueillir leur commande du 15 au 18 juin soit à La Pocatière, Saint-Pascal, Saint-André ou Rivière-du-Loup.

Source : Fondation André-Côté