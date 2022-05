La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Britanie Cauchon

Britanie Cauchon de Saint-Alexandre est la lauréate, pour le Cégep de Rivière-du-Loup, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Cycliste sur route, Britanie Cauchon a l’habitude d’avancer malgré le vent de face et les obstacles. C’est ce que la jeune femme a fait en continuant d’affronter plusieurs blessures qui ont eu un impact quotidien sur la pratique de son sport et de ses études. Elle a été tenue à l’écart du vélo depuis un an, mais elle a continué à travailler d’arrache-pied pour conserver une cote R élevée.

Avant cette pause forcée, la cycliste a été médaillée de bronze au contre-la-montre et au critérium des Championnats québécois juniors sur route en 2020, même si elle était encore d’âge cadet. L’étudiante-athlète veut maintenant se donner le temps de retrouver la santé avant de remonter en selle et ensuite prendre part à des compétitions internationales en Europe à moyen terme.

Après l’obtention de son DEC en sciences humaines au Cégep de Rivière-du-Loup, la boursière régionale aimerait étudier en finances à l’université afin de devenir gestionnaire de portefeuilles.

Source : Alliance Sport-Études