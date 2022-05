Judo : La Coupe Avantis est de retour

La dernière rencontre sportive remontait à décembre 2019. Ainsi, 42 jeunes ont foulé les tatamis le premier mai à l’École polyvalente de La Pocatière. Le club de Rivière-du-Loup avait huit représentants et le club de La Pocatière était représenté par 34 jeunes. Avant la Covid, la coupe Avantis recevait environ une soixantaine de jeune, mais la pandémie a affecté beaucoup les clubs de judo au Québec au niveau du nombre de membres, étant un sport de contact, donc à haut risque. Avant la pandémie, le nombre de judokas à La Pocatière oscillait entre 75 et 80 membres. Pour la saison 2020-2021, le club ne comptait que 37 judokas, mais pour la saison 2021-2022 le club enregistre 57 participants.

Dans la catégorie U10 (8 et 9 ans), quatre judokas faisaient de même, soit Alexandre Létourneau, Jules Dufresnes de Saint-Roch-des-Aulnaies, Mavrick Ouellet et Hubert Dionne de La Pocatière.

Dans la catégorie U12 (10 et 11 ans), Guillaume Martel de La Pocatière et Jeanne La Terreur de Saint-Pacôme se sont sauvés avec une coupe Avantis.

Enfin, chez les U14 (12 et 13 ans), Théophile Gilbert et Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies ont aussi obtenu une coupe.

Lors de cette rencontre, le club Judo-La Pocatière en a profité pour souligner plus de 15 ans de partenariat avec Avantis et auparavant Dynaco. Mme Céline Boisvert, directrice du service des communications et marketing chez Avantis, était présente pour la remise des coupes et des médailles. Mme Boisvert soulignait que Groupe Avantis maintenait toujours son appui auprès des jeunes et que le judo représente une belle école de vie pour eux.