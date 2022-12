La Fondation TELUS pour un futur meilleur verse un don à l’APHK

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a versé 10 000 $ pour soutenir l’engagement de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK), dont le projet « Prendre sa place au soleil » offrira un environnement extérieur convivial et sécuritaire aux habitants de la résidence L’Envol.

La résidence L’Envol, créée en 2010 et gérée par l’APHK, accueille des personnes vivant avec des limitations physiques et/ou intellectuelles. « Les résidents sont ici chez eux et ils méritent un environnement comme on se le souhaiterait pour nous : un lieu pour écouter de la musique ou placoter à l’extérieur, à l’abri du soleil ; un espace pour jardiner ; un endroit où passer du bon temps autour du feu… Pour avoir le goût de profiter de l’extérieur, ça prend des lieux à la fois invitants, agréables et sécuritaires », commente Sandra Lévesque-Michaud, coordonnatrice à la résidence L’Envol.

Ce don contribuera significativement à faire de L’Envol un milieu de vie plus ouvert sur l’extérieur. Il bénéficiera aux résidents, mais aussi à de nombreux membres de l’APHK qui fréquentent les activités de l’organisme, que ce soit dans le cadre d’activités d’intégration sociale, de divertissement avec des spécialistes en loisir adapté ou encore d’activités avec des jeunes dont les proches bénéficient d’un temps de répit. Un gazebo, une terrasse avec foyer et chaises longues, un terrain de pétanque adapté et une zone multisport seront aménagés au cours du printemps et de l’été 2023. « Nos organismes de bienfaisance partenaires nous ont présenté les défis auxquels ont été confrontés les résidents de L’Envol et les membres de l’APHK, en particulier au cours des deux dernières années », indique Shanan Spencer-Brown, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

« Nous sommes honorés de pouvoir soutenir l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est grâce au don de 10 000 $ provenant du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski. Nous sommes très reconnaissants du travail qu’effectue l’APHK au sein de sa communauté en aidant à promouvoir les droits des personnes handicapées et en offrant des activités qui favorisent leur épanouissement. » Pour en savoir plus sur le projet « Prendre sa place au soleil », surveillez les prochaines communications de l’APHK. Afin d’obtenir plus de précisions sur le travail de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, rendez-vous à futurmeilleur.com.

Source : Fondation TELUS pour un futur meilleur