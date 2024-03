La grande demande à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent La grande demande de la compagnie Productions Drôle de monde, le samedi 6 avril à 16 h. Ce spectacle vise une clientèle entre 4 et 10 ans.

C’est le début des vacances pour Arlequin et Colombine, et tous deux sont enchantés par ce moment de repos qui les attend. Cependant, Arlequin n’arrive pas à se détendre complètement. Il est absorbé à préparer sa grande demande à Colombine, qui s’amuse bien de voir son complice de toujours prendre mille détours pour lui avouer son amour! Valises, parasol et quiproquos viendront contrecarrer les plans d’Arlequin en cette belle journée, où les seuls mots qui ne seront pas prononcés sont : « Voulez-vous m’épouser? »

Ce spectacle de commedia dell’arte est un parfait exemple de la technique de jeu masqué, enseignée dans tous les programmes d’art dramatique de la province. Présentant les personnages bien connus d’Arlequin et de Colombine, cette pièce met de l’avant les capacités physiques de ses interprètes, leur précision corporelle, et bien entendu, leur humour et leur sens de la répartie, que seule la commedia dell’arte permet avec autant de liberté!

Abordant les thèmes de l’amour, de l’amitié, du courage et de l’honnêteté, La grande demande divertit autant qu’elle instruit en présentant une forme théâtrale ancestrale à travers une histoire et des dialogues savoureux, parsemés de références et de clins d’œil contemporains qui raviront les petits autant que les grands enfants.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090, et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon