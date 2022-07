La guitare est l’un des instruments de musique les plus populaires dans le monde et sans aucun doute l’un des plus enseignés dans les écoles de musique. Des artistes comme les Beatles, Elvis, ou Chuck Berry ont contribué à la faire connaître et apprécier de tous. Mais connaissons-nous bien la guitare? Voici quelques faits intéressants et même surprenants concernant cet instrument de musique.

Bien qu’ayant des origines très anciennes et imprécises, son histoire remonterait à 3 500 ans! Elle serait arrivée en Europe en provenance de l’Égypte et de la Mésopotamie. La guitare fut parfois considérée comme un instrument « pour le petit peuple » — voire un instrument de taverne — joué par les paysans et les gitans et servant surtout à l’accompagnement des chansons. Au 17e siècle, la guitare devient alors tout à fait respectable, étant même jouée par le roi de France Louis XIV. Elle a traversé les époques en changeant plusieurs fois d’apparence, mais c’est au 19e siècle qu’apparut la guitare sous la forme qu’on lui connaît aujourd’hui.

Saviez-vous que les cordes de guitare qui sont aujourd’hui faites de nylon ou d’acier étaient autrefois faites de boyaux? C’est-à-dire fabriquées avec la membrane médiane de l’intestin grêle du mouton. Les « frettes » elles, ces petites baguettes de métal incrustées dans le manche de la guitare, étaient aussi faites de boyau à l’époque, simplement nouées autour du manche.

Il existe aujourd’hui plusieurs sortes de guitares et la plus connue est sans aucun doute la guitare acoustique. Celle-ci possède des cordes en acier ce qui lui donne un son fort et brillant. Elle est surtout utilisée pour jouer le blues, le country, la musique folk et le rock. C’est l’instrument de prédilection de nos chanteurs favoris qui l’utilisent pour s’accompagner. Il y a aussi la guitare classique, que l’on appelle aussi guitare hispanique ou guitare espagnole. Cette guitare possède des cordes en nylon et est principalement utilisée en musique classique, latine et flamenco.

Dans les années 1930, la guitare électrique est apparue. Cet instrument possède un corps plein plutôt qu’une caisse de résonnance creuse et on doit la brancher à un amplificateur. On l’utilise dans le country, le pop, le jazz, le heavy métal et le rock.

En plus de ces trois types de guitare, à l’École Destroismaisons on peut apprendre à jouer la guitare basse, le ukulélé et même la mandoline!

Il existe plusieurs autres variantes de la guitare un peu partout dans le monde et on ne se trompe pas en affirmant que son évolution n’est pas terminée et qu’elle connaîtra encore de nombreux changements dans le futur.

Collaboration : François Landry, directeur général de l’École Destroismaisons