La jeunesse brille pour les 20 ans de l’Impérial

Un vent de nostalgie, mais aussi de jeunesse, souffle sur l’Impérial de Saint-Pascal. À sa vingtième année d’existence, la formation pascalienne fait le plein de nouveaux joueurs et de nouveaux entraîneurs qui ont grandi avec le club et qui sont portés par le même désir de pérennité pour l’équipe que ses vétérans.

Le conseil d’administration, les nouveaux entraîneurs et quelques joueurs de l’Impérial s’étaient donné rendez-vous au Restaurant de la Montagne 2.0 de Saint-Pascal pour donner le coup d’envoi à cette vingtième saison du club de hockey sénior, dont la première remonte aux années 2002-2003 au sein la défunte Ligue de hockey Beauce Bellechasse Frontenac (BBF). Vingt ans et deux circuits séniors plus tard — l’Impérial a depuis évolué dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) et maintenant le Circuit Sénior KRTB —, le même enthousiasme anime toujours les bénévoles de la première heure du club.

« Quand on a commencé il y a 20 ans, le but c’était d’avoir une équipe qui allait perdurer. On s’engageait à long terme, un engagement envers un club de hockey sénior qui allait permettre à nos jeunes de continuer à vivre leur passion, chez eux. De voir que la relève est là aujourd’hui, c’est motivant et ça nous donne le goût à nous aussi (les premiers bénévoles) de poursuivre », a avoué Benoît Dumais, administrateur.

Cette relève pour l’Impérial s’incarne entre autres à travers Maxime Dionne de Saint-Philippe-de-Néri, nouvel entraîneur-chef de l’équipe, son adjoint Yannick Pelletier de Kamouraska, et Alexandre Laflamme, à la fois joueur et directeur des opérations hockey. Tous ont grandi avec l’Impérial, assistant dès leur tout jeune âge aux premières victoires de la formation dans le circuit BBF.

« Les samedis soir, les matchs commençaient à 20 h 30. Plus jeune, j’avais le droit de rester pour la première période. Plus vieux, c’était la deuxième, et ainsi de suite. La première fois que j’ai enfilé l’uniforme à 18 ans, l’émotion était grande », se souvient Alexandre Laflamme.

« Tout jeune, j’étais à tous les matchs au Centre sportif pour voir jouer mon père. Après, j’ai commencé à suivre l’Impérial sur la route. L’équipe fait partie de ma vie », poursuit Maxime Dionne.

« On était tout jeune et on allait voir jouer des gars comme Sony Gagnon. Quand j’ai joint l’équipe l’an dernier et que j’ai pu jouer à ses côtés, c’était juste incroyable. C’est le genre de chose qui donne le goût d’embarquer dans l’organisation et de la faire perdurer », ajoute Yannick Pelletier.

20e saison

Ces souvenirs qui sont portés par la nouvelle génération de l’Impérial donnent le ton au 20e anniversaire du club, que l’organisation compte souligner de belle façon le 26 novembre prochain. Le chandail, qui a été revu pour l’occasion, conserve le logo renouvelé ces dernières années, mais revient à des lignes plus droites qui rappellent l’uniforme des premières heures. Des mentions au 20e anniversaire figurent sur le chandail, en plus des commanditaires officiels qu’on retrouve aussi sur la gaine des joueurs.

« La valeur des services offerts par les entreprises qui commanditent l’Impérial est inestimable. L’Impérial, c’est pour permettre à nos jeunes de briller, mais c’est aussi pour eux (les commanditaires). Le club, c’est une locomotive pour tout le milieu », ajoute Éric Lemelin, directeur de l’équipe.

Le match d’ouverture de la saison 2022-2023 est prévu à domicile le 29 octobre contre le Frontalier de Rivière-Bleue. Quinze autres matchs composeront ensuite la saison régulière au sein du Circuit Sénior KRTB.