Offensive pour l’alternance travail-études pour le CFP l’Envolée

Les deux formations qui bénéficieront de l’ATE sont le secteur de la tôlerie de précision et de l’usinage. Dans le cas du premier, le CFP l’Envolée est le seul à offrir cette formation dans l’Est-du-Québec, l’autre centre de formation le plus près étant situé à Drummondville. Or, depuis deux ans, aucune nouvelle cohorte n’a débuté faute d’inscriptions.

« Ces deux formations sont celles où nous avons le plus de difficulté à recruter des élèves. Avec la pénurie de main-d’œuvre qui est criante dans la région, les entreprises offrent déjà de bonnes conditions à l’embauche, que l’employé soit diplômé ou non dans le secteur. Dans ce contexte, la tentation d’éviter la formation professionnelle est plus grande », a indiqué Dany Ringuette, directeur intérimaire du CFP l’Envolée.

40 élèves en usinage et 20 élèves en tôlerie pourraient être accueillis en ATE — chaque formation s’échelonne sur environ un an et demi —, approche qui a déjà fait ses preuves ailleurs au Canada, mais aussi en Europe, de préciser Dany Ringuette. Le financement gouvernemental lié à la mise en place de ces deux formations s’échelonne sur une période de trois ans, a-t-il précisé.

« Dans le passé, nous avons accueilli dans notre entreprise des élèves du CFP dans un programme ressemblant à l’ATE, mais provenant d’un autre volet. Rapidement, on a constaté que ces élèves étaient plus consciencieux, beaucoup plus minutieux de la santé et de la sécurité, et que la formation allait aussi beaucoup plus rapidement. Pour nous, le projet actuel est très encourageant et on s’attend à observer les mêmes résultats sur le plancher », a-t-elle mentionné.