La Louve Herboristerie périnatale offre désormais l’accompagnement à l’avortement

Catherine Avard, agronome et herboriste de Saint-Aubert, propose de nouveaux services aux femmes. En plus de proposer les bonnes plantes médicinales à utiliser pendant la grossesse ou après un avortement ou une fausse couche, elle propose désormais l’accompagnement lors d’un avortement.

Catherine Avard accompagne déjà les femmes dans leur préparation à l’accouchement depuis près de dix ans et travaille comme herboriste. Elle a décidé récemment de suivre une formation avec l’organisme Les Passeuses pour aussi offrir l’accompagnement lors d’un avortement ou d’une fausse couche.

« C’est venu d’une réflexion personnelle où moi-même j’étais rendue à ma vie reproductive. Je me suis rendu compte que si jamais je devais avoir recours à un avortement, ce serait plus difficile que je pensais. J’ai été surprise de savoir que moi, qui suis à Saint-Aubert, je devrais aller à Rivière-du-Loup ou à Lévis-Québec », a confié Catherine Avard.

À la suite de cette prise de conscience, elle a décidé de suivre des formations pour pouvoir offrir ce service d’accompagnement dans la région. La Louve Herboristerie périnatale offre donc désormais de l’aide pour naviguer à travers les différents choix offerts par le système médical avant, pendant et après l’intervention, en plus du soutien par les plantes médicinales appropriées.

« On parle de suivi psychosocial de la personne, que ce soit pour discuter de la décision ou l’accompagnement dans les différents choix à faire, car lors d’un avortement, c’est plus que de dire oui ou non : il y a l’échographie, le type d’intervention, la médication, etc. C’est tout l’accompagnement humain derrière ça », résume Catherine Avard.

Elle souligne qu’en grande majorité, le personnel médical voit les accompagnantes comme un plus pour soutenir les femmes lors de ces grands moments de leur vie.