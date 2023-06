La Louve montre l’exemple en matière d’économie circulaire

La Louve Herboristerie périnatale, petite entreprise de Catherine Avard à Saint-Aubert, a mis en place plusieurs synergies afin de réduire l’empreinte environnementale de ses activités et permettre d’améliorer sa rentabilité et l’accès à ses produits.

Catherine, agronome et herboriste périnatale, offre des services d’accompagnement aux femmes enceintes ou dans un contexte d’avortement ou de fausse couche.

Elle cultive ses propres plantes médicinales pour ses clientes à travers toute la province. Le transport des sachets et des fioles exige des précautions particulières, et c’est un crève-cœur pour Catherine, sensible depuis toujours à la question environnementale, d’acheter des boites d’envoi en carton vierges de Postes Canada, ainsi que des matières pour protéger ses produits en vue du transport.

Autre problème pour sa petite entreprise : des frais de transport pour ses produits très très élevés.

Avec l’accompagnement de Synergie Montmagny-L’Islet, l’entrepreneure a trouvé des solutions. Les mises en relation et réflexions se sont avérées gagnantes pour l’entreprise.

Grâce à l’aide de Valorizaction, Catherine a d’abord pu récupérer et réutiliser des boites de carton de petite taille. En plus d’éviter de consommer des matières vierges, Catherine réduit son empreinte environnementale et offre des produits plus attractifs financièrement : cela permet à ses clientes de réaliser des économies sur les frais postaux.

Et ce n’est pas tout : grâce à la récupération de résidus de tissus provenant d’un autre projet de synergie entre Les confections Lamartine et une classe en adaptation sociale de la région, Catherine peut désormais détourner de l’enfouissement des tissus qui n’avaient pas trouvé preneurs, en les utilisant afin de sécuriser les produits dans leur emballage.

« Certes, en termes de kilogrammes, les synergies que j’ai réalisées ne sont pas significatives pour peser sur la quantité de résidus détournée de l’enfouissement. Néanmoins, pour mon entreprise et pour mes valeurs environnementales, ces synergies sont d’une importance capitale. Les frais de poste sont passés de 20 $ à 26 $ par colis à environ 17 $ par colis, ce qui est beaucoup plus réaliste et accessible », explique Catherine à Aurélie Bousquet, chargée de projet en économie circulaire pour le projet Synergie Montmagny-L’Islet.

Dans les deux cas, la valorisation de matières résiduelles permet à l’entrepreneure ainsi qu’à ses partenaires de valoriser des matières qui n’étaient plus utilisées, de réduire certains coûts d’opération tout en rendant service, et d’opérer en plein accord avec des valeurs environnementales.

Les entreprises intéressées à trouver des solutions gagnant-gagnant grâce à l’économie circulaire sont invitées à contacter Aurélie Bousquet de Synergie Montmagny-L’Islet, au 418 248-5985 poste 337 ou symbioseindustrielle@montmagny.com.

Source : Synergie Montmagny-L’Islet