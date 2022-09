La Maison de la prune, une des sept merveilles en patrimoine bâti

La reconnaissance obtenue par le magazine Continuité a été très bien accueillie par les propriétaires l’été dernier. La revue en question, consacrée au patrimoine bâti, a questionné ses lecteurs pour ses 40 ans, dans le but de savoir quelles étaient les sept merveilles du patrimoine bâti au Québec. La Maison de la prune a pris le 4 e rang des sept merveilles, grâce à un vote du public.

« C’est très flatteur et une belle visibilité », indiquait le copropriétaire de la Maison de la prune Paul-Louis Martin.

Les autres merveilles sont le site historique national de Paspébiac, le monastère de l’Hôpital général de Québec, la Maison Drouin, l’Oratoire Saint-Joseph, Arvida et la Grande Ferme.

Le concours va toutefois plus loin. Un appel aux artistes en arts visuels a été lancé. En tout, ce sont sept artistes qui ont été sélectionnés par un jury de sélection. Chacun s’est vu attribuer un lieu à interpréter de manière créative. Marie-Jeanne Decoste a été choisie pour s’inspirer de la maison pour créer une œuvre d’art.

Rappelons que la Maison de la prune a été bâtie en 1840, et M. Martin et sa conjointe Marie de Blois l’ont acquise dans les années 1970. Ils l’ont restaurée tout en conservant son état d’origine. « C’est le projet d’une vie », dit simplement M. Martin. Encore une fois cet été, les visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir les vergers et les produits transformés.