La Maison l’autnid lance une campagne de financement participatif

La campagne de souscription du projet de La Maison l’autnid passe à la vitesse supérieure. Une initiative de financement participatif vient d’être programmée sur le site de La Ruche Bas-Saint-Laurent. L’organisme veut ainsi maximiser l’implication de toutes les personnes intéressées ou touchées par la cause des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la région.

L’objectif de cette campagne, intitulée « Résidence Doris-Dickner, un grenier spécialisé pour les jeunes personnes autistes de 15 à 29 ans », est établi à 100 000 $. Elle facilitera l’aménagement des salles situées dans le grenier de l’ancien presbytère Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup et permettra l’acquisition d’équipements spécialisés pour la réalisation d’une salle sensorielle d’apaisement, d’une salle d’activités motrices, d’une salle multifonctionnelle dotée de postes informatiques, d’un cinéma maison et d’un espace cuisinette/salon privé afin que les résidents puissent recevoir leurs proches dans un contexte d’intimité et en toute tranquillité.

Pour la présidente de l’organisme, Isabelle Marquis, « De tels aménagements et équipements sont essentiels afin de favoriser l’équilibre émotionnel des jeunes personnes autistes, de les aider à acquérir des comportements sains et sécuritaires, et de leur permettre de développer un mode de vie physiquement actif. Voilà pourquoi nous lançons cette opération de financement participatif sur La Ruche Bas-Saint-Laurent, à l’adresse Web https://laruchequebec.com/residencedorisdickner. »

Officiellement annoncée le 14 février dernier, la campagne de financement a généré, à ce jour, près de 450 000 $ en contributions confirmées, engagées ou reçues en financement corporatif et populaire, sur un objectif de 750 000 $. Pour Mme Marquis, ces appuis illustrent l’impact de l’initiative dans la région. Ce soutien démontre également l’intérêt du milieu pour ce service à vocation communautaire et sociale.

Les citoyennes et citoyens qui le préfèrent peuvent aussi participer en utilisant la plateforme Canadon à l’adresse https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-lautnid/.

Source : La Maison l’autnid