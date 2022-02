La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud et La Marée Chante deviennent partenaires

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud et le chœur La Marée Chante s’associent afin d’établir un point de service dans la Médiathèque.

En établissant un lieu physique structurant pour les choristes et le public, les deux partenaires voient la possibilité de développer une activité culturelle peu présente dans le secteur de L’Islet-Sud et cette association constitue une belle opportunité pour les personnes désireuses de s’y consacrer. Concrètement, cela signifie que des pratiques de la chorale auront lieu à la Médiathèque.

« Nous voulons intégrer le plus de personnes possible de L’Islet-Sud », a dit Peggy Bélanger, directrice et chef de chœur de La Marée Chante.

« La Médiathèque mettra à la disposition de la chorale différentes ressources : soutien technique, prise d’information du public, gestion des espaces et l’intégration de La Marée Chante à notre calendrier culturel », ajoute le représentant de la Médiathèque L’Héritage Sébastien Ouellet.

Les personnes intéressées à joindre le chœur La Marée Chante peuvent contacter la Médiathèque L’Héritage au 418 359-3689 ou à mediathequeheritage@gmail.com.

Finalement, le bâtiment patrimonial dans lequel est installée la Médiathèque L’Héritage, soit l’église de Sainte-Perpétue, constitue sans aucun doute une clé importante de cette belle avenue. Plusieurs espaces sont disponibles pour la tenue de pratiques et de spectacles qui permettront la présence de ce chœur bien connu dans les murs du bâtiment.

Source : Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud