La ministre Christine Fréchette en Côte-du-Sud

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Christine Fréchette était de passage en Côte-du-Sud récemment, à l’invitation du député de la circonscription Mathieu Rivest. La journée visait à favoriser un dialogue direct avec les entreprises locales sur divers enjeux économiques, notamment en lien avec les incertitudes liées aux menaces tarifaires du président états-unien.

Organisé en collaboration avec les chambres de commerce du territoire et les MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny, l’événement a rassemblé une quinzaine d’entreprises sélectionnées pour leur contribution stratégique au tissu économique régional. La rencontre s’est tenue à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, en présence des représentants du développement économique des trois MRC.

« La journée a été essentielle pour établir un dialogue direct avec nos entrepreneurs et les acteurs économiques de la région. Les défis auxquels nous faisons face, notamment en matière de tarifs douaniers, nécessitent une écoute attentive et une collaboration étroite. Je suis convaincu que c’est ensemble, en tenant compte des réalités du terrain, que nous pourrons développer des solutions efficaces pour soutenir la croissance de Côte-du-Sud », a affirmé Mathieu Rivest.

La ministre et le député ont ensuite visité l’usine Alstom à La Pocatière. Cette visite a permis des échanges avec les dirigeants et les travailleurs sur les perspectives de développement et les défis de l’industrie dans un contexte de transformation économique.

Un point de presse conjoint a ensuite été tenu à Cap-Saint-Ignace, où un investissement gouvernemental totalisant 2 157 000 $ a été annoncé. Cette somme, provenant notamment d’Investissement Québec, appuiera un projet d’acquisition d’équipements spécialisés de l’entreprise Paber Aluminium. L’investissement global de plus de 4,3 millions de dollars vise essentiellement à accroître la productivité de l’entreprise et à soutenir sa croissance.

« J’ai été très heureuse de passer la journée avec mon collègue Mathieu. Suite à son invitation, il était important pour moi de rencontrer les acteurs locaux qui contribuent à la vitalité économique de la région. Ces échanges sont essentiels pour mieux comprendre leurs besoins et leurs défis, et pour soutenir leur développement dans un environnement économique en constante évolution », a déclaré Christine Fréchette.

La journée s’est conclue à Montmagny, lors d’un cinq à sept au café-bistro Au coin du monde réunissant les participants du matin et plusieurs élus locaux. Ce moment convivial a permis de prolonger les échanges dans un cadre informel propice au réseautage.

Les mesures

Plusieurs mesures ont récemment été mises en place pour soutenir les entreprises québécoises confrontées aux enjeux liés aux marchés étrangers. Le Chantier productivité, une bonification du programme ESSOR, soutient les projets d’investissement axés sur la performance. Le programme Panorama, doté de 200 M$, accompagne quant à lui les entreprises souhaitant diversifier leurs exportations. De son côté, la Caisse de dépôt et placement du Québec propose un programme d’aide à la productivité et à la transition vers de nouveaux marchés, afin de réduire la dépendance au marché des États-Unis.