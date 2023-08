La MRC de L’Islet annonce la tenue d’un nouvel appel à projets pour le Fonds de vitalisation

La MRC de L’Islet annonce l’ouverture d’un nouvel appel à projets dans le cadre du Fonds de vitalisation, visant à soutenir des initiatives structurantes pour la vitalité des collectivités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Omer et Tourville. Les projets peuvent être déposés dès maintenant, jusqu’au 15 septembre 2023 inclusivement.

Le Fonds de vitalisation est une enveloppe financière issue d’une entente signée entre les quatre municipalités précédemment mentionnées, la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L’aide financière accordée pourrait atteindre 90 % des dépenses admissibles, hormis pour les entreprises privées où celle-ci ne pourrait dépasser 50 %.

Les municipalités, organismes et entreprises intéressés sont invités à consulter les informations concernant ce fonds sur le site Web de la MRC de L’Islet, dans la section Fonds, programmes et aide financière. Pour plus d’information ou pour un soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Mme Anik Dubuc, agente de développement pour le sud de la MRC de L’Islet au 418 598-3076, poste 260, ou par courriel à a.dubuc@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet