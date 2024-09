La MRC de L’Islet attend avant de se prononcer

La MRC de L’Islet attend de voir ce que souhaite faire la MRC de Kamouraska avant de prendre position dans le dossier de la piscine du Cégep de La Pocatière. Une chose est certaine, le préfet Normand Caron croit toujours à l’importance de cette infrastructure sportive pour une partie de sa population, et souhaite qu’elle demeure ouverte et disponible.

« On ne peut pas de notre côté dire ce que l’on fera, tant et aussi longtemps que la MRC de Kamouraska ne se sera pas prononcée sur le sujet. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la piscine est uniquement utilisée par une partie des citoyens demeurant dans notre MRC, puisque d’une certaine manière, notre MRC est coupée en deux. Qui plus est, bien qu’on ne ferme pas la porte à rien, il est toutefois clair qu’on ne pourra pas mettre une somme supérieure à celle qui sera possiblement octroyée par la MRC de Kamouraska, si elle choisit de s’investir financièrement », explique-t-il au Placoteux lors d’un bref entretien téléphonique.

La MRC de L’Islet s’est déjà engagée à fournir 250 000 $ pour la construction du Complexe culturel et sportif à Montmagny, notamment parce qu’il n’y a pas d’infrastructure culturelle de cette ampleur sur son territoire, et que l’aspect sportif du projet sera utilisé par une portion de sa population.

Pour le préfet Normand Caron, la patience est de mise dans ce dossier, même s’il y a un risque que la piscine ferme définitivement. « Je sais que c’est un dossier sensible, mais nous devons attendre de voir ce que fera la MRC voisine avant d’officiellement nous rencontrer pour décider de la marche à suivre », conclut-il avec prudence.