La MRC de L’Islet encadre l’implantation d’éoliennes commerciales sur son territoire

La MRC de L’Islet a récemment annoncé à la population son nouveau règlement de contrôle intérimaire de remplacement 01-2024 encadrant l’implantation d’éoliennes commerciales sur le territoire de la MRC de L’Islet. En vigueur le 10 juillet 2024, il a été jugé conforme aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Le règlement a comme objectif de réduire les conflits potentiels entre la présence d’éoliennes et les autres usages du territoire, ainsi que de limiter l’impact sur les paysages caractéristiques de la MRC. Par l’adoption de cette réglementation, la MRC de L’Islet estime confirmer son engagement à assurer un développement responsable du potentiel éolien de son territoire.

Exclusion de certains territoires

Ce règlement interdit notamment la construction d’éoliennes commerciales sur une importante partie du territoire, incluant la totalité des territoires de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Aubert, et une partie des territoires de Sainte-Louise, Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Cyrille-de-Lessard.

Il empêche également la construction d’éoliennes à l’intérieur et à proximité de secteurs sensibles, notamment les périmètres urbains, les secteurs d’intérêt écologique, les secteurs de villégiature, et des paysages d’intérêt régional, et impose des distances séparatrices par rapport aux routes, aux cours d’eau et aux habitations.

« Le conseil des maires est conscient de l’inquiétude que peut soulever l’implantation d’éoliennes commerciales pour la population. L’adoption de ce règlement vise justement à contrôler leur installation, en spécifiant notamment les zones où celles-ci ne peuvent s’ériger, afin de préserver la nature des milieux de vie de nos collectivités. La MRC de L’Islet considère l’implantation d’éoliennes comme une opportunité économique très intéressante pour la région, en plus de valoriser la création d’une énergie propre et renouvelable », a déclaré Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Notons qu’un règlement de contrôle intérimaire est un règlement régional, adopté par une MRC afin de répondre plus rapidement à un enjeu d’aménagement. La MRC de L’Islet devra ensuite intégrer les dispositions du règlement dans son Schéma d’aménagement et de développement, et les municipalités locales devront ensuite les insérer dans leurs règlements locaux d’urbanisme respectifs. Une consultation publique sera par ailleurs organisée lors de la modification du Schéma d’aménagement et de développement. La population pourra alors se prononcer sur le cadre réglementaire proposé.

Le Québec, rappelons-le, a développé plusieurs projets éoliens au fil des ans, notamment dans le cadre de divers appels d’offres et initiatives gouvernementales pour promouvoir l’énergie renouvelable. En 2023, il y avait environ 25 projets éoliens en exploitation ou en développement dans la province.