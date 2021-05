La MRC de L’Islet lance un appel à projets dans le FAIC

La MRC de L’Islet lance un appel à projets dans le cadre du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC).

Issu de l’Entente de développement culturel établie entre la MRC de L’Islet et le gouvernement du Québec, le FAIC est destiné à appuyer les projets qui contribuent à mettre en œuvre la Politique culturelle de la MRC de L’Islet. Le FAIC dispose d’une enveloppe annuelle de 18 000 $ reconduite pour trois ans pour la période 2021-2023. Les projets à caractère artistique ou culturel qui pourront se qualifier à cet appel de projets devront :

Apporter de la vitalité culturelle sur l’ensemble du territoire ;

Favoriser la participation et l’accès à la culture ;

Soutenir la reconnaissance des expertises culturelles ;

Protéger et mettre en valeur différents types de patrimoines et de paysages.

L’appui au projet pourra représenter 80 % des dépenses admissibles qui sont définies par la Politique d’appui aux initiatives culturelles 2021, jusqu’à concurrence de 6 000 $. Les promoteurs ont jusqu’au 2 juillet 2021 pour déposer leur projet. Les organismes admissibles sont invités à prendre connaissance du Fonds et du formulaire de présentation de projet sur le site Internet de la MRC de L’Islet : https://mrclislet.com/fonds/fonds-dappui-aux-initiatives-culturelles/. En somme, grâce à sa nouvelle politique culturelle, à l’entente de développement culturel signée dernièrement avec le gouvernement du Québec, à son plan d’action sur trois ans et au FAIC, la MRC de L’Islet se positionne comme catalyseur de l’action culturelle régionale afin de stimuler, appuyer et dynamiser les initiatives du milieu.

Pour plus d’information et pour un soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Mme Dominique Garon, agente de développement : 418 598-3076, poste 249, ou d.garon@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet