La MRC de L’Islet obtient enfin un service ambulancier 24/7

Après des années de revendications, la MRC de L’Islet obtient enfin un gain majeur dans le dossier des services ambulanciers. Une enveloppe de 935 568 $ a récemment été annoncée pour transformer 8760 heures de service en horaire à l’heure, fonctionnel 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli. Ce financement mettra fin aux horaires de faction, longtemps décriés pour leurs impacts sur les délais d’intervention, et sur les conditions de travail des paramédics.

Ce dénouement est le fruit d’un travail acharné de plusieurs intervenants locaux, mais également du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, qui n’a ménagé aucun effort depuis son élection afin de faire progresser ce dossier. Très au fait des enjeux sur le terrain, M. Rivest a en effet multiplié les rencontres avec les parties prenantes — ministère de la Santé, CISSS de Chaudière-Appalaches, syndicats, élus municipaux et groupes citoyens — afin de bâtir un consensus fort autour de la nécessité de convertir les horaires de faction.

Au fil des mois, il a plaidé avec insistance pour une reconnaissance des besoins réels de la région, soutenu par des données terrain, des résolutions municipales, et des témoignages du personnel ambulancier. Selon plusieurs sources, c’est notamment grâce à ses représentations ciblées auprès du ministre Christian Dubé, et à sa capacité à mobiliser les appuis politiques au bon moment que le projet a pu se concrétiser.

« En améliorant l’accessibilité des services préhospitaliers, et en réduisant les délais d’intervention, nous procédons à des ajustements qui auront un impact réel sur la sécurité et la qualité des soins offerts à la population. Je tiens à remercier le ministre Dubé et ses équipes pour cette initiative concrète qui répond directement aux besoins sur le terrain », a souligné Mathieu Rivest, visiblement satisfait du résultat.

Un effort collectif

Le dossier traînait depuis plus de huit ans, et plusieurs acteurs locaux s’étaient succédé sans succès pour obtenir une amélioration des services. Selon Stéphane Lévesque, président de la section locale de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), l’arrivée de Mathieu Rivest a marqué un tournant.

« Enfin, un heureux dénouement en ce qui concerne l’amélioration du temps de réponse pour recevoir les soins des paramédics pour la population de la MRC de L’Islet et des territoires limitrophes. Un effort de près de huit années de travail tenace avec divers partenaires et l’appui des municipalités du secteur, du soutien de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, des collègues paramédics (Paraxion), de la FTPQ SCFP 7300, et surtout de la population. Je ne peux non plus passer sous silence les efforts du comité d’action citoyenne de la MRC de L’Islet Nord, en collaboration avec le bureau du député, pour faire avancer le dossier. Des remerciements sincères à Mathieu Rivest d’avoir pu catalyser tous ces efforts pour cette livraison de résultats », déclare-t-il.

Le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, y est également allé d’un commentaire éloquent concernant cette annonce. « Visiblement, la providence est passée. Nous sommes très heureux du dénouement. L’annonce de Mathieu Rivest vient redonner un second souffle dans le domaine de la santé pour nos citoyens. »

Le moment décisif

Selon Stéphane Lévesque, qui est depuis le début le principal porteur de ce dossier, le récent rapport « dévastateur » du vérificateur général, stipulant une problématique de délais en régions pour la couverture préhospitalière, aurait été l’événement qui aura fait bouger les choses. « Ce rapport aura été, à mon avis, le dernier argument nécessaire pour faire aboutir le dossier. Lorsque la conversion d’horaire sera en fonction, terminé les histoires de fermeture d’ambulance. L’application du déploiement dynamique permettra ainsi d’augmenter le taux de survie pour la population. Notre territoire sera alors plus attractif pour les nouveaux paramédics, et permettra donc davantage leur rétention. Un remerciement particulier aux médias locaux qui auront pu grandement contribuer à maintenir actif ce dossier auprès de la population. C’est une preuve sans équivoque que lorsque tout le milieu soutient une cause, nous pouvons obtenir des résultats », a-t-il fièrement conclu.

Les horaires de faction à l’heure

Passer des horaires de faction aux horaires à l’heure pour les services ambulanciers représente une avancée majeure tant pour la population que pour les travailleurs du secteur préhospitalier.

D’abord, cette formule permet une meilleure réactivité aux appels d’urgence, puisque les ambulanciers sont déjà en poste et prêts à intervenir, ce qui réduit considérablement le temps de réponse. À l’inverse, les horaires de faction obligent souvent les intervenants à se déplacer d’abord à la caserne avant de repartir, ce qui peut faire perdre de précieuses minutes lors d’une situation critique. En termes concrets, chaque seconde gagnée peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort.

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, les horaires à l’heure favorisent l’équité salariale en assurant une rémunération pour chaque heure travaillée, même en période de faible activité. Cela corrige une injustice vécue par plusieurs ambulanciers qui, en faction, doivent demeurer disponibles sans être toujours payés à la hauteur de leur disponibilité. Ce type d’horaire améliore aussi grandement la santé mentale des travailleurs, en éliminant le stress constant d’être « sur appel », et en permettant une séparation claire entre travail et repos. Cette stabilité a également un effet positif sur la vie familiale, la rétention du personnel, et l’attractivité de la profession. En somme, il s’agit d’une réforme qui allie performance du système et bien-être humain.