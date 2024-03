La municipalité de L’Islet se retire du projet d’étude de regroupement municipal dans L’Islet-Nord

Lancé en 2021, le projet d’étude de regroupement municipal dans L’Islet-Nord, comprenant originalement cinq municipalités — Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet, Saint-Aubert, Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies —, a été conduit par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Il semble toutefois que le projet ait du plomb dans l’aile, puisque le conseil municipal de L’Islet a récemment voté pour sortir du groupe, alors que Sainte-Louise n’est déjà plus dans le processus depuis la fin du printemps dernier.

En effet, bien qu’en octobre 2023 le conseil municipal de L’Islet ait adopté la résolution intitulée Mandat pour compléter l’étude de pertinence d’un regroupement municipal dans le secteur nord de la MRC de L’lslet, il appert néanmoins qu’à la dernière rencontre mensuelle du conseil, on a opté pour une autre avenue. Le conseil municipal justifie sa décision par le fait de ne pas se sentir prêt, dans un avenir rapproché, à faire subir une autre fusion à ses citoyens, après celle ayant eu lieu en 2000 avec L’Islet-sur-Mer, Saint-Eugène et L’Isletville, et ayant accouché au final des frontières actuelles de L’Islet.

Cette décision est également reliée aux résultats de la première phase de l’étude, transmis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), qui omettaient certaines informations névralgiques, dont le nom de la nouvelle ville, quel serait le chef-lieu, et comment le territoire serait-il organisé (districts, arrondissements, etc.).

« L’étude de pertinence d’un regroupement municipal n’est pas une priorité pour notre conseil municipal, et L’lslet souhaite se retirer de la démarche d’étude », a déclaré Germain Pelletier, maire de l’endroit.

Contacté à ce sujet par Le Placoteux, le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies André Simard souhaite malgré tout poursuivre l’étude visant un éventuel regroupement avec les deux autres localités. M. Simard n’est cependant pas en mesure de préciser pour le moment un échéancier pour les travaux. Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli souhaitent également maintenir les discussions.

En parallèle, Saint-Roch-des-Aulnaies continue de participer à une étude similaire avec six autres municipalités situées cette fois-ci dans la MRC de Kamouraska, soit Saint-Denis-De La Bouteillerie, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d’Ixworth et La Pocatière.

« Au final, il appartiendra à la population aulnoise d’opter pour l’un ou l’autre des regroupements possibles, si tant est qu’elle veuille d’un regroupement pour l’avenir », a-t-il conclu au Placoteux.