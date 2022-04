La musique d’Émile Proulx-Cloutier à la salle Edwin-Bélanger

En effet, le 22 avril prochain, l’auteur-compositeur-interprète Émile Proulx-Cloutier sera accompagné que par son piano, ses percussions et sa voix. Le chanteur interprétera tous ces instruments à lui seul dans un spectacle que lui-même qualifie d’athlétique. À chacun de ses spectacles, Émile Proulx-Cloutier laisse toute son énergie sur la scène. Le public qui sera à la salle Edwin-Bélanger sera transporté dans un univers musical qui jouera sur une multitude d’émotions. Porté par ses mots et son groove, on voyagera du slam à la berceuse, de la tragédie à la franche rigolade.