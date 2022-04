Décès de deux monuments du showbiz québécois

Yves Massicotte et Paolo Noël, deux monuments du showbiz québécois bien enracinés dans la région, sont décédés dans les derniers jours. Ils étaient âgés respectivement de 87 et de 93 ans.

Yves Massicotte a fait le bonheur de toute une génération d’enfants en participant successivement aux émissions jeunesses La boîte à surprise, Franfreluche et Les 100 Tours de Centour durant les décennies 1960 et 1970. Il s’est aussi distingué au petit écran dans les téléromans Terre humaine et Entre chien et loup.

Au théâtre, il a été le metteur en scène de pièces de Félix Leclerc présentées jusqu’à Paris, en France. Il était aussi un des comédiens les plus actifs en post-synchro, au Québec, ayant prêté sa voix aux personnages de Barney dans Les Simpsons, le sultan dans Aladdinet le Capitaine Smith de la mégaproduction Titanic de James Cameron en 1997.

Yves Massicotte a exercé son métier jusqu’à la fin, peut-on lire sur sa notice nécrologique. Sa carrière s’échelonne sur plus de 70 ans.

Dans la région, Yves Massicotte et sa complice Monique Miville-Deschênes étaient deux visages très familiers au sein du milieu culturel de Saint-Jean-Port-Joli. L’homme faisait d’ailleurs les allers-retours entre la capitale de la sculpture et Montréal sur une base régulière, selon les besoins de son métier.

« Il a fait du bénévolat quelques années pour la Fête des chants de marins. Avant la pandémie, il a aussi récité à plusieurs reprises le fameux discours patriotique dans le cadre des festivités de la Fête nationale, en compagnie de Monique Miville-Deschênes. Yves était tout un personnage pour la communauté de Saint-Jean-Port-Joli. Il va laisser un grand vide », a déclaré le maire Normand Caron, tout en offrant ses condoléances à la famille.

Yves Massicotte est décédé le 8 avril dernier à Montréal. Né le 15 mai 1934, il était âgé de 87 ans.

Paolo Noël

Paolo Noël a rendu l’âme le 17 avril en matinée, à l’âge de 93 ans. Né à Montréal le 4 mars 1929, il habitait Saint-Denis-De La Bouteillerie depuis plusieurs années en compagnie de son épouse, Diane Bolduc. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer.

L’auteur-compositeur-interprète et comédien dont la carrière s’est aussi échelonnée sur plus de 70 ans s’est d’abord fait connaître comme imitateur du chanteur de charme français Tino Rossi et de Luis Mariano. Entre deux reprises, il glissait ses compositions alors qu’il faisait carrière dans les cabarets.

Il a ensuite flirté avec l’humour au sein de la troupe de Jean Grimaldi, ponctuant ses numéros de chants et de prestations burlesques. À la même époque, il enregistre ses premiers albums et obtient ses premiers succès radiophoniques, avec notamment La chanson du petit voilier, une des plus emblématiques du répertoire du chanteur qui n’a jamais caché sa passion pour la navigation.

Alors qu’il multiplie les succès plus « fleurs bleues » durant la décennie 1960, il commence à se produire à l’occasion en Floride à partir des années 1970 où il passe une partie de son temps. Sa musique prend aussi une tournure plus humoristique, selon les standards en vogue de l’époque.

À la fin des années 1990, la carrière de Paolo Noël prend une tout autre direction alors qu’il joint la distribution de la populaire série Omertà de Luc Dionne (District 31) dans le rôle de Tony Potenza, personnage qu’il a de nouveau incarné pour les biens du film en 2012. Toujours au grand écran, il jouait en 2009 aux côtés de Roy Dupuis, Claude Legault et Patrice Robitaille dans le film Les doigts croches de Ken Scott, racontant l’histoire de cinq gangsters repentants sur les chemins de Compostelle en Espagne.

« Papa, c’était un vrai. Il disait toujours : “Ces gens-là, c’est mon gagne-pain. Ça ne coûte rien d’être gentil avec eux, de prendre deux secondes pour aller parler à leur table s’ils viennent me voir.” Il a toujours été comme ça », a affirmé son fils Constantino Noël, en entrevue à TVA Nouvelles.

Plusieurs hommages se sont depuis succédé dans les médias, allant de Luc Dionne au premier ministre François Legault sur son compte Twitter. « Mes condoléances aux proches et à la famille de Paolo Noël. Je garde de beaux souvenirs de ce chanteur de charme, de Toast et café, du music-hall des jeunes et de son rôle de dur dans Omertà », pouvait-on lire le 17 avril dernier.