La nature était en fête à La Pocatière

Sous une température printanière, la Ville de La Pocatière a présenté la 19e édition de Nature en fête.

Plus de 270 arbres, dont des pins blancs, des épinettes blanches, des érables à sucre, des érables rouges, des bouleaux jaunes et des thuyas occidentaux ont été remis gratuitement aux citoyens. De plus, 125 graminées et 150 poches de compost ont été offertes à la même occasion.

Fait intéressant, 25 arbres de variétés différentes ont été redistribués à l’entreprise Solutions Novika pour une activité de plantation organisée sur leur terrain avec leurs employés.

Une quinzaine de bouleaux jaunes ont également été offerts à la Corporation de la Montage du Collège pour du reboisement dans ce magnifique parc urbain.

De belles initiatives en cohérence avec la démarche de la Politique de l’arbre, amorcée par la Ville de La Pocatière.

M. Guillaume Dufour, conseiller municipal, était d’ailleurs présent afin de présenter ladite démarche, en plus de dispenser des conseils sur la plantation et l’entretien des arbres, notamment pour les essences offertes gratuitement aux citoyens lors de l’activité.

Un atelier sur la taille des rosiers et des arbustes a été proposé par la Société d’horticulture et d’écologie Kamouraska-L’Islet. Animé par Michel Auger et fort courus par les citoyens présents, tous ont souligné le savoir-faire de l’animateur.

Mme Émélie Lapierre, coordonnatrice des Services horticoles de la Ville de La Pocatière, a offert une démonstration afin de réaliser des balconnières de fines herbes, qui ont ensuite fait l’objet d’un tirage.

Les heureuses gagnantes sont : Mme Sylvie Michaud pour la Jardinière de fleurs; Mmes Martine Pelletier et Véronique Furois pour les balconnières de fines herbes; Mmes Julie Mercier et Johanne Saint-Pierre pour les pruniers

Cette journée était agrémentée de la musique du duo de guitaristes de MM. Martin Morais et François Bard-Laflamme.

Les élus et le personnel de la Ville de La Pocatière souhaitent remercier tous les partenaires et les participants à cette belle activité printanière et ils vous donnent rendez-vous pour la 20e édition de Nature en fête en 2024.

Source : Ville de La Pocatière