La pandémie ne ralentit pas les fraudeurs

La pandémie semble bien servir les fraudeurs qui n’ont jamais été aussi actifs selon le Sgt Dave Ouellet. En plein mois de la prévention de la fraude, la Sûreté du Québec désire réitérer son appel à la vigilance.

Les vols dans les maisons n’ont jamais été aussi rares. Le confinement qui force les gens à demeurer chez eux et le couvre-feu aident grandement à la situation, d’avouer le Sgt Dave Ouellet. Les fraudes par internet, par contre, elles sont en pleine explosion avec l’augmentation du commerce en ligne. « Les fraudeurs s’ajustent, ils sont comme ça », poursuit-il.

Le portrait des victimes tend également à évoluer. Les personnes âgées qui étaient jadis plus rares à se faire arnaquer par internet le sont davantage aujourd’hui. La pandémie y est encore pour quelque chose. L’isolement dont ils souffrent a été compensé chez plusieurs par l’achat d’une tablette numérique par les enfants ou les petits-enfants afin d’encourager les discussions par vidéo. Plusieurs aînés finissent par s’aventurer plus loin sur le web et finissent par s’exposer bien malgré eux à différentes fortes d’hameçonnages.

Une des fraudes à laquelle ils sont les plus souvent exposés est celle de la fausse page internet des institutions financières. Le Sgt Dave Ouellet estime qu’il est impératif de porter une attention particulière aux aînés et de les sensibiliser aux risques auxquels ils s’exposent. Les fraudeurs sont souvent à la recherche des informations comme le nom complet, la date de naissance, le numéro d’assurance sociale, l’adresse intégrale, le nom d’utilisateur et mot de passe pour les services en ligne, les données de cartes de crédit, les numéros de comptes bancaires ou même le numéro de passeport.

« Il ne faut jamais divulguer des renseignements personnels ou financiers par courriel, sur les médias sociaux ni par téléphone. Vérifier vos états financiers fréquemment et votre dossier de crédit », rappelle-t-il.

Des conseils pas seulement bons pour les aînés, mais pour tous, car la fraude ne discrimine personne. Une compagnie de Rivière-du-Loup s’est d’ailleurs fait frauder pour 400 000 $ récemment par le biais d’un stratagème appelé « la fraude du président ». « Autant le travailleur en usine que le policier ou le médecin peuvent être victimes de fraude. »

Arnaque amoureuse

L’arnaque amoureuse qui a cours depuis plusieurs années continue d’ailleurs d’être la plus répandue. Les femmes en font souvent les frais et le nombre de victimes de cette fraude représente entre 30 et 40 % de toutes les plaintes enregistrées sur une base annuelle, précise Dave Ouellet. Seulement au Québec, les pertes financières liées à cette fraude s’élèvent à 4 M$.

« Cette proportion serait sûrement plus importante si tout le monde dénonçait, mais la réalité c’est que les gens victimes de fraudes ont souvent hontes et décident de ne pas le signaler. »

Il faut dire que les cas de fraude où les gens retrouvent leur argent demeurent rares. Celui-ci passe rapidement d’un compte à l’autre, d’un pays à l’autre, au point où les autorités perdent rapidement sa trace. Cela ne doit toutefois pas empêcher les gens de dénoncer pour autant.

« Si on ne signale pas, les enquêteurs ne seront pas en mesure de connaître les nouveaux stratagèmes des fraudeurs et il sera impossible pour nous de faire de la prévention en amont. Même si l’argent n’est pas toujours retrouvé, on collabore avec les différentes agences internationales comme Interpol et des arrestations ont lieu sur une base régulière dans différents pays », assure le sergent de la SQ.

Le Québec arrive au deuxième rang canadien pour le nombre de fraudes derrière l’Ontario, premier au chapitre des pertes financières avec 17,1 M$ et également premier pour le nombre de plaignants en matière d’extorsions avec 6049.

Le Sgt Dave Ouellet rappelle aux victimes de fraude d’en aviser leur entourage afin de les sensibiliser. Il est aussi impératif de contacter le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501, la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ainsi que son institution financière afin qu’elles prennent les mesures nécessaires.