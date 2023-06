La piscine du Cégep ne rouvrirait pas avant 2025

L’annonce de la fermeture prématurée de la piscine du Cégep de La Pocatière n’a pas fait le bonheur de certains de ses usagers. Selon les prévisions optimistes de la direction générale, les travaux de rénovation prévus reporteraient son ouverture au plus tôt à l’automne 2025.

Le Cégep de La Pocatière a annoncé la fermeture définitive de sa piscine le 26 mai dernier. Autant les gens du milieu pocatois et des environs s’attendaient à ce que cette annonce ait lieu en prévision des travaux de rénovation annoncés l’an dernier, autant la nature prématurée de la chose n’a pas manqué soulever l’ire de certains usagers, puisqu’aucun chantier proprement dit n’a encore débuté.

À pareille date l’an dernier, l’ancienne députée Marie-Eve Proulx annonçait une somme de 3,6 M$ via le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur pour la réfection de la piscine.

Or, comme le précise la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Marie-Claude Deschênes, cette annonce ne signifiait pas l’enclenchement des travaux, mais simplement le début du processus d’évaluation, d’analyse et de plans en prévision de l’appel d’offres final, qui lui pourrait avoir lieu l’hiver prochain.

L’ensemble de ces analyses préliminaires effectuées depuis un an expliquent d’ailleurs pourquoi le Cégep de La Pocatière est aujourd’hui contraint de fermer définitivement sa piscine. Récemment, lors de l’étape de la vidange du bassin et du carottage, il s’est avéré qu’il serait impossible pour l’institution de rouvrir l’infrastructure de façon sécuritaire et économique en attendant le début des travaux.

La Ville de La Pocatière avait toutefois annoncé dans sa programmation des loisirs estivale que la piscine du Cégep serait opérationnelle.

« La Ville a fait cette annonce en étant consciente qu’il était possible que les ingénieurs ne nous donnent pas le feu vert pour remplir à nouveau le bassin une fois le carottage terminé », a indiqué Marie-Claude Deschênes.

Des bains libres ouverts à toute la population, des cours de natation privés et le camp de jour sont les principales activités tenues à la piscine du Cégep de La Pocatière en été, a-t-elle énuméré.

« Avec les deux années de fermeture pandémiques, la piscine a été ouverte un peu moins d’un an depuis 2020. Je comprends la déception de la population, mais c’est un concours de circonstances », regrette la directrice générale.

Coûts à la hausse

Lors de l’annonce effectuée l’an dernier, le projet de rénovation de la piscine était évalué à 6 M$. Marie-Claude Deschênes anticipe aujourd’hui des coûts à la hausse.

« Les architectes travaillent le dossier présentement, et nous assurons le suivi avec le ministère de l’Enseignement supérieur (MES). Nous ne pouvons pas avancer de mise à jour du budget au moment où l’on se parle. »

En plus des 3,6 M$ déjà confirmés, une autre somme de 1,5 M$ en provenance du MES, et 700 000 $ venant du Cégep de La Pocatière permettaient de boucler le montage financier, à quelques dollars près.

Advenant une révision des coûts à la hausse, l’aide financière gouvernementale serait revue en conséquence, de l’avis de la directrice générale, et elle ferait de toute évidence l’objet d’une nouvelle annonce, comme il a été observé avec la Salle André-Gagnon, dont l’échéancier de réalisation des travaux a aussi été revu.

Dans le cas de la piscine du cégep, des défis techniques complexes sont au rendez-vous, ce qui fait craindre cette hausse des coûts.

L’infrastructure datant de 1960 a été construite entre deux étages, et non pas au rez-de-chaussée comme c’est d’ordinaire le cas pour ce type d’infrastructure.

Le système de ventilation, entre autres, ne répond plus aux normes. Ce dernier doit être refait, mais l’espace manque au-dessus et en dessous de la piscine, où se trouvent actuellement des salles de classe.

« Si tout suit son cours normal, le chantier pourrait débuter en 2024. Mais comme on parle d’une bonne année de travaux, je ne m’attends pas à ce que la piscine soit prête avant l’automne 2025 », conclut Marie-Claude Deschênes.