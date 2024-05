La Pocatière a sa Politique de l’arbre

La Ville de La Pocatière a procédé récemment au lancement de sa Politique de l’arbre, une première du genre dans la MRC de Kamouraska. Celle-ci permettra à l’administration municipale de mieux encadrer les pratiques touchant les arbres et les boisés sur son territoire.

« Les élus souhaitaient, à partir des principes environnementaux, sociaux et économiques du développement durable, déployer de grandes orientations visant à prendre soin et à consolider le couvert boisé existant sur notre territoire, tant sur les propriétés privées que dans le domaine public », dit le maire Vincent Bérubé, d’autant plus fier de présenter cette Politique qu’il en avait fait une promesse.

« Lorsque je suis entré en poste [en 2021], il y a eu une polémique avec la Résidence des Bâtisseurs qui avait abattu des arbres pour se construire. Nous avions promis à l’époque une politique de l’arbre. C’était mon premier conseil municipal. Disons que ça m’a mis de la pression. Maintenant que c’est fait, nous espérons que d’autres municipalités emboîteront le pas », ajoute-t-il.

Pour Guillaume Dufour, conseiller municipal, membre du comité Embellissement et environnement, ainsi que du comité de la Politique de l’arbre, cette politique s’adresse aux décideurs, aux représentants municipaux, aux résidents, aux chefs d’entreprise, aux constructeurs et aux travailleurs, « afin que soit ainsi reconnue la valeur unique de notre territoire vert et des écosystèmes naturels sur le territoire de la Ville ».

Ce dernier a longuement expliqué la teneur de la Politique très complète, dont la conception a demandé plus d’un an. Rien n’a été laissé au hasard. Des cartes précises de l’indice de la canopée, de la superficie occupée par des arbres et par des îlots de chaleur, et des zones urbaines où l’on enregistre une température ambiante plus élevée ont même été réalisées.

Si l’on superpose celles-ci, il est clair que les îlots de chaleur sont moins nombreux là où la canopée est plus dense. De même, les îlots de chaleur sont concentrés principalement en zones commerciales, industrielles, le long des grandes avenues pavées, et dans les grands espaces de stationnement.

« La diminution des surfaces pavées au profit d’espaces verts, la plantation d’arbres, d’arbustes et d’autres végétaux, de même que la végétalisation des terrains résidentiels, des stationnements et des abords routiers permettront de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain, et de gérer optimalement les eaux pluviales et de ruissellement », lit-on dans le document, qui fait aussi état d’une dizaine d’enjeux concernant l’arbre à La Pocatière, dont plusieurs relèvent d’actions humaines et non naturelles, sur lesquels il est donc possible à tous d’avoir une influence.

28 actions

Les trois grandes orientations en ce sens sont de protéger et d’entretenir le patrimoine arboré, d’augmenter la résilience de la population face à l’évolution du climat, de sensibiliser et d’impliquer la communauté dans les enjeux reliés à la forêt urbaine.

Afin de répondre aux 13 des 28 actions à réaliser dès la première année, la population profitera de guides complets et illustrés : le Guide de taille des arbres, le Guide de plantation des arbres, Le bon arbre au bon endroit, la Réglementation simplifiée sur les arbres et le Guide de sélection des arbres à planter en milieu urbain. Les propriétés de la Ville seront ciblées en premier, dont les stationnements municipaux et celui du Centre Bombardier, qui accueilleront plus d’espaces verts. Cette première Politique de l’arbre a été réalisée grâce à l’apport de plusieurs partenaires, dont Obakir et Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco).