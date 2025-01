La Pocatière célèbre l’hiver avec Ici on joue dehors!

La population de La Pocatière est invitée à embrasser les joies de l’hiver à l’occasion de la huitième édition de la fête hivernale Ici on joue dehors! qui se tiendra le samedi 1er février dès 13 h aux terrains récréatifs près du Centre Bombardier.

« Cette fête est une occasion pour les Pocatois de fraterniser et d’apprivoiser la saison hivernale », souligne Louise Lacoursière, conseillère aux communications de la Ville. Les participants pourront profiter des activités de patinage et de glissade accessibles tout au long de l’événement. Pour ceux qui n’auraient pas leur équipement, des skis de fond et des patins seront disponibles à la centrale de prêt de Loisirs Kamouraska.

Dès le coup d’envoi, des défis comme le parcours d’obstacles Nomad Fit et l’Ultime défi raquette mettront à l’épreuve l’énergie et la détermination des sportifs. Des activités originales comme le Volley Pong et Le roi du cercle promettent également de réveiller l’esprit de compétition.

L’art sera aussi à l’honneur grâce à une peinture collective sur glace, et les familles pourront profiter d’un jeu gonflable, de chocolat chaud, de guimauves grillées au feu de bois et d’une ambiance festive.

Pour participer pleinement, les organisateurs rappellent d’apporter luge, patins, et surtout… des sourires! Cette journée promet de réchauffer les cœurs malgré le froid hivernal.

Pour toute information, les intéressés peuvent contacter Ève-Marie Bélanger, coordonnatrice aux loisirs, au 418 856-2222, poste 2008.

Source : Ville de La Pocatière